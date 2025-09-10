Antena Meniu Search
Senator american democrat: "Donald Trump conduce Rusia din umbră"

Senatorul New York-ului, Chuck Schumer, a declarat că Trump "s-a consacrat drept Neville Chamberlain al epocii noastre" prin "conducerea din umbră" a Rusiei.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 20:44
"Care a fost scopul întâlnirii din Alaska, domnule președinte Trump? V-ați apropiat de Putin? Iar acum președintele Trump se străduiește să spună cuvinte dure împotriva lui Putin, chiar și după ce au făcut asta", a declarat Schumer, liderul minorității din Senat, conform agenţiei Reuters, citată de Mediafax.

În mod similar, liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries din New York, a declarat reporterilor că "lucrurile se destramă pe scena mondială" din cauza lipsei de conducere din partea lui Trump și a republicanilor care îi aprobă agenda.

"Când va ajunge Donald Trump la concluzia că Vladimir Putin nu este un prieten al Statelor Unite?”, a întrebat Jeffries. "Nu este un prieten al democrației occidentale. Nu este un prieten al alianței NATO sau al lumii libere. Este un dușman".

