Italia își retrage discret soldații din Irak după atacurile milițiilor plătite de Bagdad, dar loiale Iranului

Italia își retrage contingentul militar din Irak, fără anunțuri oficiale, într-un mod cât mai discret posibil, după ce situația de securitate s-a deteriorat din cauza războiului SUA-Israel-Iran, relatează Corriere della Sera. Deși miniștrii apărării și de externe italieni au declarat ieri că retragerea este una "temporară", presa italiană susține că escaladarea conflictului ar putea duce la sfârșitul prezenței militare internaționale în Irak, inclusiv a contingentului italian.

O dronă a lovit miercuri baza militară Campo Singala de la Erbil, unde se află staţionat contingentul italian. Cei aproximativ 120 de militari italieni s-au adăpostit în buncăre și nu au fost răniți. Tot în aceeași zonă, ieri au avut noi atacuri cu Shahed, în urma cărora şase soldați francezi au fost răniți, iar unul a decedat.

Baza internațională din Erbil, atacată aproape zilnic

Potrivit Corriere della Sera, care citează autoritățile kurde, surse diplomatice occidentale și ofițeri italieni, baza contingentului internațional din Irak este atacată aproape zilnic cu drone sau rachete. Până acum au fost avariate pista aeroportului și terminalele.

Articolul continuă după reclamă

Atacul de miercuri ar fi fost lansat de miliții șiite irakiene apropiate de Iran, nu direct de Teheran. Experții irakieni spun că peste 300 de drone și rachete au fost lansate spre Kurdistanul irakian, majoritatea către Erbil, iar peste două treimi nu ar proveni direct din Iran. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât aceste miliții șiite au fost aliate ale SUA după căderea lui Saddam Hussein și au luptat alături de americani împotriva grupării Stat Islamic între 2014 și 2018, inclusiv în bătălia de la Mosul.

Italia spune că retragerea este "temporară"

Ieri, ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a transmis că "o retragere era deja prevăzută și va fi doar temporară". Informația a fost confirmată de ministrul de externe Antonio Tajani, care a spus că deja se organizează transferul militarilor italieni staționați la baza din Erbil. Săptămâna trecută, ministrul italian de externe a spus în Senat că au fost evacuați 102 militari, iar alți 75 au fost transferați în Iordania, în timp ce se organizează plecarea celor 101 de soldați care se află încă în zonă.

Atacurile atribuite milițiilor șiite plătite de Bagdad, dar loiale Iranului

Drona de miercuri ar fi fost lansată de miliția Saraya Awliya al-Dam ("Gardienii sângelui"), care acționează alături de grupări similare, precum Kataib Hezbollah sau Harakat al-Nujaba. Aceste miliții însumează aproape 200.000 de luptători, bine antrenați și echipați, plătiți formal de guvernul irakian, dar loiali Teheranului.

În ultimele zile, aviația americană a lovit baze ale acestor grupări în apropiere de Mosul și Kirkuk, unde s-ar fi înregistrat aproximativ 50 de morți. Doar pe 8 martie, SUA ar fi efectuat aproximativ 20 de raiduri aeriene.

Milițiile au reacționat bombardând ambasada SUA din "Zona Verde" din Bagdad. Scopul lor este să preia controlul asupra zonelor unde se produce petrol pentru a obține bani și a-și finanța operațiunile militare și de a ataca aliații Statelor Unite din Irak și din regiune, pentru a forța retragerea trupelor străine din Irak.

Contingentul italian se reduce rapid

Aliații europeni și Canada și-au exprimat nemulțumirea că nu au fost informați în prealabil despre atacul american asupra Iranului de pe 28 februarie și că au fost luaţi prin surprindere de consecințe.

Italia a decis deja evacuarea pe cale terestră, spre Turcia, a unei mari părți din personalul ambasadei din Bagdad și al consulatului din Erbil. Contingentul militar italian se reduce rapid. Până de curând erau aproximativ 1.100 de soldați, însă în Erbil numărul a scăzut de la peste 300 la puțin peste 100, iar în Solimania, unde erau aproximativ 80, nu ar mai exista militari italieni. Impresia generală este că Italia își retrage discret contingentul din Irak, fără anunțuri oficiale, conchide Corriere della Sera.

Georgiana Dulgheru

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰