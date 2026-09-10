Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un despre care se crede că îi va urma la şefia statului, ar avea un frate sau o soră mai mică, a estimat joi serviciul de informaţii sud-coreean, care monitorizează orice evoluţie la vârful puterii nucleare vecine, relatează AFP, citată de Agerpres.

Servicii de informaţii sud-coreene: Fiica lui Kim Jong Un ar avea un frate sau o soră mai mică - Profimedia

"Serviciul naţional de informaţii estimează că în prezent Kim Ju Ae este tratată ca o moştenitoare şi înţelege că ea are un frate sau o soră mai mică", a precizat agenţia de informaţii sud-coreeană (NIS) într-un comunicat. NIS a estimat anterior că Kim Jong Un are cel mai probabil trei copii, dar ordinea naşterii lor rămâne incertă.

Kim Jong Un menţine incertitudinea asupra descendenţei sale

Kim Jong Un, care menţine incertitudinea asupra descendenţei sale, i-a urmat în 2011 la putere tatălui său Jong Il şi este a treia generaţie a dinastiei care conduce această ţară comunistă izolată de la crearea sa în 1948. Copiii săi ar putea să-i ia locul într-o zi, deşi procesul rămâne înconjurat de cel mai mare secret.

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Kim Ju Ae, fiica sa, a cărei vârstă nu o ştie nimeni, apare tot mai des alături de el. Ea a fost prezentată pentru prima oară în public în 2022, atunci când şi-a însoţit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Analiştii consideră că fata ar fi în perioada de început a adolescenţei. Majoritatea estimărilor plasează data naşterii sale în anii 2012-2013.

Iniţial, Seulul a anunţat că Kim Jong Un şi soţia sa Ri Sol Ju, o fostă cântăreaţă vedetă, au avut un prim copil, un băiat, în 2010, şi că Kim Ju Ae este cel de al doilea copil. Însă în 2023 ministrul sud-coreean al unificării a declarat că guvernul "nu este în măsură să confirme" existenţa acestui fiu. Copilul despre care NIS a informat joi seară ar fi deci cel mai tânăr dintre urmaşii liderului nord-coreean.

Informaţiile sud-coreene continuă să încerce să stabilească dacă Kim Ju Ae are un frate mai mare, dar "chiar dacă el există, nu este în poziţia de a deveni succesor", potrivit acestora. Coreea de Nord controlează strâns informaţiile privind liderii săi şi familia la putere, atât de bine încât informaţiile cele mai elementare privind copiii lui Kim Jong Un sunt dificil de verificat. "Kim însuşi a moştenit puterea în calitate de lider de a treia generaţie, deşi nu era fiul cel mare", a declarat pentru AFP Lim Eul-chul, profesor la universitatea Kyungnam şi specialist în Coreea de Nord.

"Chiar în această logică, el va încerca să determine care dintre copiii săi are cel mai mare potenţial pentru a-i perpetua moştenirea şi a-i continua realizările", a adăugat Lim Eul-chul. "Putem deci presupune că a considerat că Ju Ae avea cel mai mare potenţial pentru a-i succeda". Din 2022, Kim Ju Ae a apărut alături de liderul nord-coreean la mai multe evenimente politice majore, în special cu prilejul unei vizite foarte mediatizate la Beijing.

Media de stat nord-coreene au numit-o "copilul mult iubit" şi "mare persoană chemată să conducă (hyangdo în coreeană)", o expresie în general rezervată celor mai înalţi conducători şi succesorilor lor. Kim Ju Ae a atras de asemenea atenţia prin gustul său pentru moda de lux, apărând cu ochelari de soare Gucci şi un ceas Cartier. Aceste accesorii amintesc de gustul afişat de tatăl ei pentru produse de lux, în special maşini de calitate superioară, în pofida sancţiunilor internaţionale care interzic exportul lor spre Coreea de Nord.

În alte ocazii, ea a adoptat stilul caracteristic al tatălui ei, cu haină de piele şi ochelari negri. Ea nu a vorbit niciodată în public. Potrivit serviciului de informaţii sud-coreean, ea ar fi instruită la domiciliu la Phenian şi ar avea ca hobby-uri echitaţia, schiul şi nataţia. Dacă va ajunge la putere, Kim Ju Ae va deveni prima femeie care va conduce Coreea de Nord.