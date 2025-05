Serviciile secrete franceze neagă că i-ar fi cerut lui Pavel Durov să interzică pe Telegram vocile conservatoare din România înaintea alegerilor

Pavel Durov, fondatorul aplicaţiei de mesagerie Telegram, l-a acuzat duminică, 18 mai, pe şeful serviciilor secrete franceze, Nicolas Lerner, că i-a cerut în primăvară, în luxosul hotel Crillon din Paris, unde era cazat în timp ce era investigat de autorităţile franceze, să interzică vocile conservatoare din România, insistând că a refuzat cererea, relatează Reuters.

"În primăvara acestui an, în Salon des Batailles de la Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, şeful serviciilor secrete franceze, mi-a cerut să interzic vocile conservatoare din România înaintea alegerilor. Am refuzat. Nu am blocat opozanţii din Rusia, Belarus sau Iran. Nu vom începe să o facem în Europa", a scris Durov pe platforma X, duminică seara, la ora 22:00. Miliardarul american Elon Musk, aliatul lui Donald Trump, a reacţionat cu "wow" la postarea lui Durov, care a fost vizualizată de peste 25 de milioane de oameni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Durov deține mai multe cetățenii, Rusia, Franța, Emiratele Arabe Unite și Saint Kitts and Nevis. A fost reținut în august 2024 pe aeroportul Le Bourget din apropierea Parisului şi eliberat după patru zile de audieri, dar i-au fost impuse o cauțiune de 5 milioane de euro și obligația de a se prezenta de două ori pe săptămână la poliție.

A fost inculpat pentru o serie de infracţiuni legate de crima organizată, instanţa franceză acuzându-l că nu a luat măsuri suficiente împotriva distribuirii de conţinut ilegal pe Telegram. În martie 2025, presa franceză a relatat că Durov a părăsit Franţa cu permisiunea justiţiei şi s-a întors la Dubai, unde se află sediul Telegram şi unde este stabilit din 2017.

Direcția Generală pentru Securitate Externă din Franţa (DGSE) a declarat într-un comunicat că oficialii săi s-au întâlnit de mai multe ori de-a lungul anilor cu Durov "pentru a-i reaminti ferm responsabilităţile companiei sale şi ale sale personale în prevenirea ameninţărilor teroriste şi a pornografiei infantile". Cu toate acestea, DGSE "respinge cu fermitate acuzaţiile că, cu aceste ocazii, s-ar fi solicitat interzicerea conturilor legate de orice proces electoral", a afirmat agenţia.

Durov a scris duminică în jurul orei 16:00 într-un alt mesaj pe Telegram că a refuzat solicitarea unui guvern occidental, sugerând fără a numit direct Franţa, de a reduce la tăcere vocile conservatoare înainte de turul al doilea al alegerilor din România. "Telegram nu va restricţiona libertăţile utilizatorilor români şi nu le va bloca canalele politice", a spus Durov, adăugând un emoji cu o baghetă, care făcea aluzie la Franţa. Ministerul francez de Externe a negat orice astfel de interferenţă şi a făcut apel la toţi actorii să "îşi exercite responsabilitatea şi respectul faţă de democraţia română".

Arestarea lui Durov a declanşat o dezbatere despre libertatea de exprimare online. La rândul lui, Musk, care a criticat arestarea lui Durov, este anchetat de procurorii francezi pentru presupuse manipulări de algoritmi pe X. Musk a folosit X pentru a susţine personal partidele şi cauzele de extremă dreapta din ţări precum Germania şi Marea Britanie, ceea ce a dus la îngrijorări cu privire la o interferenţă străină nejustificată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi alege să plătiţi poliţele RCA în rate lunare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰