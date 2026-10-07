Și-a dat demisia ca să vândă haine second-hand din sufragerie. Câștigă mai mult decât atunci când era director

A lăsat în urmă un job bun și a transformat hainele second-hand într-o afacere de mii de lire pe lună. Este povestea unui britanic care a pornit din sufragerie și a ajuns să vândă zilnic zeci de haine pe Vinted.

Sam Lucker, în vârstă de 27 de ani, lucra ca specialist în marketing și vindea haine în timpul liber pentru un ban în plus. La un moment dat, însă, a observat că hobby-ul începea să-i aducă mai mulți bani decât jobul, scrie The Times.

A făcut pasul pe care mulți doar îl visează

Acum, Lucker vinde între 10 și 15 articole pe zi și are venituri de aproximativ 6.000-10.000 de lire sterline pe lună. Afacerea a crescut atât de mult încât a angajat-o inclusiv pe mama lui, care îl ajută să pregătească hainele pentru vânzare.

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Totul a început în 2023, când un coleg i-a povestit despre Depop, o platformă de vânzări de haine. Lucker era deja pasionat de puloverele Ralph Lauren cu fermoar la gât, așa că a început să le cumpere cu aproximativ 10 lire bucata, indiferent de mărime.

Știa că aceleași modele se vindeau inițial cu peste 150 de lire. Cele care nu îi veneau le punea la vânzare și încerca să obțină un profit. I-a ieșit, iar apoi a început să caute și alte branduri, precum Carhartt și Patagonia.

În timp, hobby-ul s-a transformat într-o afacere în toată regula. "Partea operațională este lucrul pe care cred că oamenii îl subestimează atunci când trec la vânzarea de haine. Trebuie să ai un sistem foarte bine pus la punct pentru inventar dacă vrei să crești afacerea", explică el.

Piața hainelor second hand a crescut puternic

Lucker nu este însă singurul care a văzut oportunitatea. Piața hainelor second-hand a crescut puternic, iar inflația și costul vieții i-au determinat pe tot mai mulți oameni să caute variante mai ieftine.

Pe Vinted, valoarea produselor tranzacționate a crescut anul trecut cu 47%, ajungând la 10,8 miliarde de euro, în timp ce veniturile platformei au urcat cu 38%, până la 1,1 miliarde de euro.

Un studiu realizat de marketplace-ul Fleek arată că șase din zece vânzători fie lucrează deja cu normă întreagă, fie încearcă să transforme activitatea într-o afacere. Pentru 76% dintre cei care au făcut deja trecerea la full-time, hainele second-hand reprezintă principala sursă de venit.

Problema este că, pe măsură ce fenomenul a devenit mai popular, hainele bune și ieftine sunt tot mai greu de găsit. Lucker spune că nu mai găsea pe Vinted prețurile mici de la început, așa că a trecut la cumpărarea hainelor în cantități mari.