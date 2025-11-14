Şi-a făcut crescătorie de peşti după ce i s-a inundat subsolul. Povestea unei rusoaice ignorată de autorităţi

O femeie din Rusia şi-a transformat necazul în avantaj. După ce subsolul locuinţei i-a fost inundat, femeia a cumpărat crapi şi a transformat locul într-o veritabilă crescătorie piscicolă.

Peste 200 de locuinţe au fost inundate în Belovo, un oraş cu 80.000 de locuitori. Potrivit Rossiskaia Gazeta, femeia a cerut mai întâi ajutor pe reţelele de socializare. "Dragi prieteni! Vă rog să mă ajutaţi să fac cunoscut acest lucru. Mă înec! Soba este sub apă, este imposibil să încălzesc casa cu ea. Un zid s-a prăbuşit într-o casă cumpărată cu ipotecă pe strada vecină. Vă rog să mă ajutaţi să răspândesc vestea pentru că noi vom fi următorii", a scris femeia în social media.

Ignorată de autorităţi, a rezolvat singură problema

Pentru că nu a primit niciun răspuns, nici din partea prietenilor virtuali, dar nici din partea autorităţilor, femeia a decis să-şi cumpere 11 crapi pe care i-a eliberat în subsolul inundat. "Crapii trăiesc şi astăzi. Se simt foarte bine în subsolul meu", a declarat rusoaica la mai bine de o lună de când şi-a pus planul în practică.

După ce povestea femeii a devenit virală, autorităţile ruse au oferit totuşi o explicaţie a situaţiei. Problemele apărute după o serie de lucrări la conductele de apă ar fi cauzat inundaţiile.

