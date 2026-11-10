Şi-a revăzut mama la 28 de ani după ce a făcut înconjurul lumii pe jos. Fiul lui avea doar 8 ani când a plecat

A plecat de acasă spunând că merge la o plimbare. S-a întors 28 de ani mai târziu, după ce a făcut înconjurul lumii. Karl Bushby, un fost parașutist britanic, a încheiat una dintre cele mai extraordinare călătorii din istorie, după ce a parcurs 50.000 de kilometri pe jos, prin 31 de țări. Mama sa, în vârstă de 89 de ani, l-a revăzut după aproape trei decenii de despărțire și l-a întâmpinat cu o singură întrebare: "Pe unde ai umblat?"

Şi-a revăzut mama după 28 de ani în care a făcut înconjurul lumii pe jos. Fiul avea doar 8 ani când a plecat - Profimedia

Bushby și-a început aventura în jurul lumii pe 1 noiembrie 1998, având în buzunar doar 500 de dolari. Luni dimineață, a încheiat expediția în Hull, Anglia. În timp ce se apropia de locuința mamei sale, aflată în cartierul rezidențial Sutton Park din Hull, a fost întâmpinat de fotografi.

"Pe unde ai umblat?", l-a întrebat Angela Bushby, cu lacrimi în ochi, în timp ce își întâmpina fiul.

"Pe unde am fost? Sunt 28 de ani de când am plecat", i-a răspuns el, apoi a îmbrățișat-o și a adăugat: "Totul va fi bine". A glumit apoi: "Hai, stăpânește-te, mamă, stăpânește-te... Nu cumva ai niște ceai și biscuiți pe acolo?"

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"Pur și simplu a plecat la o plimbare", a spus doamna Bushby despre fiul său, adăugând că acesta "a fost întotdeauna un aventurier".

Într-un interviu acordat publicației The Times, femeia a povestit că, în copilărie, Karl era foarte tăcut. Vara, își făcea rucsacul și își petrecea toată ziua observând păsările.

Potrivit mamei sale, această călătorie "l-a mai deschis puțin", deși a recunoscut că despărțirea atât de îndelungată a fost dificilă pentru ea. Au existat și momente de mare îngrijorare, precum cel în care, în timp ce traversa Strâmtoarea Bering, fiul său a fost purtat de curenți în larg, pe o bucată de gheață.

Fiul lui: "Am sentimente contradictorii"

Fiul lui Bushby, Adam, a venit și el în Hull pentru a-și întâmpina tatăl. Avea doar opt ani când acesta a pornit în călătorie.

"Este o situație foarte ciudată pentru mine. Mă bucur că a făcut-o. Că și-a dorit asta, că a plecat și și-a dus planul la capăt. Dar, în același timp, am sentimente contradictorii. Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi este mai ușor să accept", a spus el.

Întrebat dacă această experiență i-a influențat modul în care și-a crescut fiica, Adam a răspuns: "Nu am vrut să-i fac fiicei mele același lucru. Mi-am promis că voi fi aici și că nu voi pleca nicăieri".

Bushby s-a întors acasă după o expediție pe care a numit-o "marșul lui Goliat". La cei 57 de ani ai săi, a respectat două reguli pe tot parcursul aventurii: să nu folosească niciun mijloc de transport și să nu se întoarcă acasă până când nu ajunge acolo pe jos.

Ultima oprire înainte de a ajunge la locuința mamei sale a fost în Piața Queen Victoria, din centrul orașului Hull, unde a susținut o conferință de presă.

Vorbind în fața mulțimii adunate în piață, el a spus: "Sunt sigur că nu a mai existat niciodată o asemenea primire... A fost o săptămână a ultimelor momente: ultima noapte în cort, ultima zi pe drum... iar acum, ultimii pași până la casa mamei mele".

Bushby a spus că locuitorii din Hull se pot aștepta să îl vadă de acum înainte prin oraș. De asemenea, plănuiește să se întâlnească cu întreaga familie, inclusiv cu nepoata sa în vârstă de 12 ani, pe care încă nu a cunoscut-o.

"Trebuie să mă întâlnesc cu restul familiei și să mă odihnesc puțin", a spus el.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Bushby, a cărui călătorie prin 31 de țări va face subiectul unui documentar regizat de Werner Herzog, a recunoscut că perspectiva încheierii expediției a fost "înfricoșătoare".

"După ce trec de linia de sosire, nu am nicio idee ce voi face în continuare. Uneori cred că am subestimat impactul psihologic pe care îl va avea asupra mea. Trebuie să țin cont de asta. Acum vor începe zilele grele. Jumătate din viața mea a fost dedicată acestui singur obiectiv, care m-a definit. Este puțin stresant".

Bushby s-a întors în Marea Britanie pentru prima dată de când și-a început expediția, pe 1 noiembrie 1998, în Chile.

În tot acest timp, a traversat America de Sud, America Centrală și America de Nord, a străbătut faimoasa regiune Darién Gap, a traversat Strâmtoarea Bering, apoi a petrecut 11 ani străbătând Rusia până în Mongolia. Ulterior, a traversat Asia, a înotat 300 de kilometri prin Marea Caspică și și-a continuat drumul pe jos prin Europa.

În timpul expediției, fostul parașutist a fugit de o mulțime furioasă în Peru, a fost amenințat cu arma, s-a îmbolnăvit de amebiază în Columbia, a fost jefuit în Ecuador și a ajuns în închisoare în Panama, fiind considerat imigrant ilegal.

Pentru traversarea Strâmtorii Bering, care leagă Alaska de Rusia, a fost "răsplătit" cu reținerea de către grănicerii ruși. Înainte de acel moment, supraviețuise unei experiențe extreme, după ce gheața s-a rupt sub el în largul coastelor Alaskăi, iar acesta a ajuns în apa înghețată.

Traversarea Mării Caspice, în 2024, a fost necesară din motive geopolitice, pentru a ocoli Iranul. Totuși, o provocare și mai mare s-a dovedit a fi traversarea Canalului Mânecii. Inițial, Bushby plănuia să meargă pe jos prin Tunelul Canalului Mânecii, însă nu a primit permisiunea necesară și a fost nevoit să obțină o autorizație specială pentru traversare din Franța.

Un purtător de cuvânt a declarat sâmbătă că întoarcerea lui Bushby va fi, fără îndoială, un moment extrem de emoționant, adăugând: "Are senzația că viața lui se încheie".