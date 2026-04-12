Șofer de ambulanță, arestat în Italia. Suspectat că ucidea pacienți vârstnici prin metoda "bulei de aer"

Un caz șocant zguduie Italia. Un tânăr de 27 de ani, șofer de ambulanță, a fost arestat sub acuzația de omor, după ce mai mulți pacienți vârstnici au murit în timpul sau la scurt timp după transportul medical. Anchetatorii suspectează folosirea unei metode extrem de periculoase: injectarea de aer în sânge.

Luca Spada, în vârstă de 27 de ani, din Meldola, Italia, a fost arestat în baza unei ordonanțe de arest preventiv emisă de judecătorul de instrucție, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul din Forli, potrivit Il Messaggero.

Tânărul, fost operator la Crucea Roșie și șofer pe ambulanță, este acuzat de omor voluntar în legătură cu moartea mai multor persoane în vârstă, survenite în ultimele luni, în timpul sau imediat după transportul către spital.

Cazul care a declanșat investigația

Ancheta a pornit de la moartea unei femei de 85 de ani, pe 25 noiembrie, în timpul unui transport medical. Potrivit procurorilor, decesul ar fi fost provocat de o embolie cauzată de o injecție.

Acest caz a dus la extinderea verificărilor asupra altor decese considerate suspecte, înregistrate între februarie și noiembrie 2025. În toate situațiile investigate, Luca Spada s-ar fi aflat în ambulanță.

"Este finalul firesc al unei anchete desfășurate de Parchetul din Forli cu mare precizie. Ne așteptam la acest rezultat", a declarat avocatul Max Starni, care reprezintă familiile victimelor.

Suspiciuni privind o metodă letală, "efectul bulei de aer"

Procurorii analizează ipoteza potrivit căreia victimele ar fi fost ucise prin injectarea de aer în sânge, o metodă cunoscută ca "efectul bulei de aer", care poate provoca embolie fatală.

Autopsia realizată în cazul femeii de 85 de ani ar fi putut confirma această ipoteză, iar rezultatele analizelor de laborator sunt așteptate să ofere mai multe detalii.

În cadrul anchetei, au fost analizate mai multe obiecte medicale ridicate de la suspect, inclusiv ace, seringi, catetere și alte instrumente sanitare, pentru a identifica eventuale urme biologice sau substanțe.

Deși mandatul de arestare vizează un singur caz, anchetatorii continuă verificările și în alte situații considerate suspecte.

Suspectul neagă acuzațiile

Luca Spada, cunoscut în comunitate și implicat în afaceri locale, a respins toate acuzațiile.

"Este șocat de ceea ce se vehiculează în anchetă", a declarat avocata sa, Gloria Parigi.

Și anterior, în mai multe interviuri televizate, tânărul și-a susținut nevinovăția.

Crucea Roșie Italiană a transmis că își exprimă "disponibilitatea maximă de a colabora cu anchetatorii pentru a oferi tot sprijinul necesar", subliniind că Spada fusese deja suspendat preventiv.

Autoritățile iau în calcul riscul de pericol social și posibilitatea influențării probelor, motive pentru care au decis arestarea preventivă. Ancheta continuă, iar noi detalii sunt așteptate să fie prezentate într-o conferință de presă.

