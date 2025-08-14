Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat

Un milionar din Elveția, surprins conducând cu 77 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h în Lausanne, a fost sancționat cu o amendă de 90.000 de franci elvețieni (peste 110.000 de dolari), pe care a achitat-o fără ezitare.

Șofer din Elveția, amendă de 95.000 € pentru că a depășit limita de 50 la oră cu 27 km/h. Cum s-a calculat - Shutterstock / poză ilustrativă

Șoferul, recidivist, se numără printre cei mai bogați oameni din Elveția, iar legislația locală calculează amenzile în funcție de venituri, avere și situația financiară a familiei. Conform noilor reguli, o persoană cu posibilități materiale reduse ar putea să își petreacă o noapte în închisoare pentru aceeași abatere, în timp ce milionarii plătesc sume de milioane de franci elveţieni, potrivit CNN.

Cum a fost stabilită amenda

Radarul automat al poliției l-a surprins circulând cu 27 km/h peste limită în august 2024. Un procuror a calculat rapid amenda maximă posibilă în baza codului penal din cantonul Vaud.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au decis ca soferul să plătească imediat 10.000 de franci elvețieni (12.300 $) și să fie obligat să achite restul de 80.000 de franci dacă va fi prins din nou pentru o abatere similară în următorii trei ani. Bărbatul figurează în topul celor 300 cei mai bogați oameni din Elveția, cu o avere de sute de milioane de dolari, conform Bilan.

Nu este cea mai mare amendă din Elveția

Recordul rămâne la un alt caz celebru din 2010, când un șofer de Ferrari a fost amendat cu 290.000 de dolari pentru viteză excesivă în St. Gallen. În Elveția, chiar și polițiștii pot fi sancționați: în 2016, un agent a fost amendat după ce a condus aproape cu dublul vitezei legale pe străzile din Geneva, urmărind hoți care aruncaseră în aer un bancomat.

Elveția nu este singura țară cu astfel de sancțiuni: Germania, Austria, Franța și țările nordice stabilesc amenzi proporționale cu veniturile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰