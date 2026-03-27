Şofer român de TIR, mort într-un accident cu o cisternă pe o autostradă din Italia. Maftei avea 36 de ani

Un șofer român de TIR, în vârstă de 36 de ani, și-a pierdut viața într-un accident violent produs pe autostrada A4, în apropiere de Bergamo. Impactul a avut loc între două vehicule de mare tonaj, iar traficul în zonă a fost grav afectat timp de mai multe ore.

Tragedie în Italia, un șofer român a murit într-un accident cu două TIR-uri pe A4 - Vigil del Fuoco

Maftei Sorel, un camionagiu român în vârstă de 36 de ani, a murit miercuri dimineață într-un accident rutier produs pe autostrada A4, în zona localității Bolgare. Bărbatul era stabilit în provincia Verona, relatează Eco di Bergamo.

Potrivit primelor informații, tragedia s-ar fi produs în urma unui impact între două vehicule de mare tonaj care circulau spre Bergamo: un cap tractor și o autocisternă care transporta clorură ferică, o substanță corozivă.

Cum s-a produs accidentul

Din primele reconstituiri, accidentul a avut loc în jurul orei 08:30, pe tronsonul dintre Grumello del Monte și Seriate. Camionul condus de român ar fi intrat în coliziune cu autocisterna din față, care încetinise din cauza traficului aglomerat.

Impactul a fost extrem de puternic, iar pentru șoferul român nu s-a mai putut face nimic. Șoferul celuilalt camion, un bărbat de 67 de ani din provincia Padova, a scăpat nevătămat.

La locul accidentului a fost declanșat planul roşu. Au intervenit echipaje de ambulanță, un elicopter SMURD din Milano, pompierii din Bergamo, echipele de intervenție ale Autostrăzilor italiene și poliția rutieră.

Având în vedere încărcătura periculoasă a autocisternei, a fost solicitat și echipajul specializat NBCR (nuclear, biologic, chimic și radiologic), care a intervenit pentru a transfera substanța în siguranță într-un alt vehicul.

Autocisterna a fost mutată ulterior în afara carosabilului pentru a permite continuarea traficului, iar operațiunile de transfer au continuat și în cursul după-amiezii.

Trafic blocat ore întregi pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi

Accidentul a provocat perturbări majore ale circulației pe autostrada A4, una dintre cele mai tranzitate din Lombardia. S-au format coloane de mașini încă de la Brescia Vest, iar blocaje au fost raportate și pe drumurile secundare din zonă.

Autoritățile au recomandat șoferilor rute ocolitoare, cu ieșire la Palazzolo și reintrare pe autostradă la Seriate.

Circulația a revenit la normal în jurul orei 12:00, după aproximativ trei ore de restricții și intervenții în teren.

