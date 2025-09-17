Poliţiştii din Aachen s-au confruntat cu un caz mai puţin obişnuit. În momentul în care au oprit o maşină pentru un control de rutină au descoperit că şoferiţa avea un ponei în portbagaj.

- Şoferiţă din Germania, oprită de poliţişti pentru că avea un ponei în portbagaj. N-a vrut să plătească amenda - Facebook / Poliţia din Aachen

Potrivit Bild, incidentul a avut loc pe 3 septembrie. Atunci, poliţiştii au oprit o maşină roz în apropiere de graniţa cu Belgia şi Ţările de Jos. Şoferiţa avea toate actele în regulă, însă poneiul din portbagaj le-a atras atenţia.

Femeia a refuzat să plătească amenda de 35 de euro

Când au deschis portbagajul, au văzut că animalul era legat cu o frânghie de un suport metalic din maşină. Femeia le-a spus senină că poneiul e suficient de bine asigurat în caz de accident. Oamenii legii n-au fost de acord pentru că şi la un impact frontal la 50 km/h, animalul ar fi fost proiectat cu o forţă de 7,5 tone ceea ce ar fi pus în pericol viaţa şoferiţei, a animalului, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.

"Nici măcar un câine, cu atât mai puțin un ponei Shetland de aproximativ 150 de kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod", au declarat poliţiştii pentru sursa citată. Mai mult, aceştia au spus că femeia a fost "foarte neînţelegătoare şi necooperantă" atunci când i s-a pus în vedere că va fi amendată cu 35 de euro. Cazul este în continuare în cercetare şi rămâne de stabilit ce sancţiune va primi şoferiţa.

