Sondaj: Nigel Farage este favorit să ajungă următorul prim-ministru în Marea Britanie

Conform sondajului, la viitoarele alegeri, Reform UK condus de Nigel Farage ar urma să crească spectaculos de la cele cinci mandate actuale la 311, cu doar 15 mai puțin decât pragul necesar pentru o majoritate, marcând astfel cea mai amplă ascensiune electorală din istoria Marii Britanii, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 12:25
Potrivit sondajului, la următoarele alegeri, Reform UK ar ajunge de la cinci locuri, deținute în prezent, la 311 mandate, cu 15 mai puțin decât cele necesare pentru a avea o majoritate, fiind cea mai mare creștere din istoria electorală a Regatului Unit.

Partidul Laburist ar obține 144 de locuri, în scădere de la cele 411 obținute la alegerile din 2024.

Liberal Democrații sunt proiectați să câștige 78 de locuri, marcând o creștere fragilă față de alegerile de anul trecut.

Partidul Conservator ar urma să câștige doar 45 de locuri, cel mai slab scor din întreaga lor istorie modernă.

Proiecția sugerează că 75% dintre noile mandate ale Reform UK ar fi obținute direct de la laburiștii, în timp ce conservatorii ar fi aproape eliminați din Țara Galilor și sud-vestul Angliei, regiuni care în mod tradițional susțineau conservatorii.

Sondajul de opinie realizat de YouGov a fost realizat pe un eșantion de 13.000 de respondenți, în ultimele trei săptămâni.

uk alegeri sondaj reform uk nigel farage
