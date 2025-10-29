Anca Faur, soţia astronautului american Buzz Aldrin, în vârstă de 66 de ani, a murit în noaptea de marți, 28 octombrie. Aceasta i-a avut alături pe patul de moarte pe soţul şi fiul ei, Vlad Ghenciu, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de familiile Faur și Aldrin, citat de People.

Soţia astronautului Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la 66 de ani. Cei doi erau căsătoriți de 2 ani - ProfiMedia

"Doamna Aldrin, inginer chimist de excepție, deținătoare a unui doctorat de la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al Consiliului Californian pentru Afaceri cu Hidrogen și a fost vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC", prezintă comunicatul familiei, citat de People.

"Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu dragostea vieții mele. […] A adus bucurie în tot ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm" a declarat astronautul Buzz Aldrin, în vârstă de 95 de ani.

Nu au fost făcute publice detalii suplimentare despre cauza morții Ancăi Faur.

Povestea de dragoste dintre Buzz Aldrin şi Anca Faur

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2017 și au început să se întâlnească câteva luni mai târziu, în mai 2018. S-au căsătorit pe 20 ianuarie 2023, chiar de ziua lui de naștere, într-o ceremonie restrânsă, care a avut loc într-un parc din apropierea locuinței lor. Căsătoria lui Aldrin cu Anca Faur a fost a patra pentru astronaut.

Astronautul a descris-o pe Faur în cadrul unui interviu pentru People ca fiind o persoană care are "tot pachetul din Vrăjitorul din Oz", cu "minte, inimă [și] curaj. [...] Este ceva special la ea și la felul în care ne înțelegem atât de bine". Aldrin a adăugat că "nu a fost niciodată mai fericit în viața lui" și că se simțea "norocos peste măsură" că o are alături.

