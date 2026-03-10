Antena Meniu Search
Mașină înghițită în totalitate de asfalt, după spargerea unei conducte pe o stradă din Budapesta

Incident inedit pe o stradă din Budapesta. O mașină a fost pur și simplu înghițită de asfalt, după spargerea unei conducte. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

de Alexandru Badea

la 10.03.2026 , 10:04
Totul s-a petrecut luni, 9 martie, în jurul prânzului, pe strada Veres Péter din capitala Ungariei. Polițiștii ungari au cerut șoferilor să evite zona până la soluționarea problemei.

Din fericire, persoanele aflate în autoturism nu au fost rănite.

În imagini se vede cum mașina, pur și simplu dispare cu totul în asfalt. La fața locului, au fost chemați specialiștii care au făcut expertiză tehnică și care au căutat soluții pentru rezolvarea problemei.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

