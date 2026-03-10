Mașină înghițită în totalitate de asfalt, după spargerea unei conducte pe o stradă din Budapesta

Incident inedit pe o stradă din Budapesta. O mașină a fost pur și simplu înghițită de asfalt, după spargerea unei conducte. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Totul s-a petrecut luni, 9 martie, în jurul prânzului, pe strada Veres Péter din capitala Ungariei. Polițiștii ungari au cerut șoferilor să evite zona până la soluționarea problemei.

Din fericire, persoanele aflate în autoturism nu au fost rănite.

În imagini se vede cum mașina, pur și simplu dispare cu totul în asfalt. La fața locului, au fost chemați specialiștii care au făcut expertiză tehnică și care au căutat soluții pentru rezolvarea problemei.

