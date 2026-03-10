Indice BET, 10 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de marţi, 10 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

Concret, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis cu un rulaj ce se cifra la 10,8 milioane de lei (2,1 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 2,24%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 2,19%

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 2,16%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a apreciat cu 2,19%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o apreciere de 0,95%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un avans de 1,87%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în creştere cu 0,52%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau TTS (+5,83%), Compania Energopetrol (+5,69%) şi Patria Bank (+5,38%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Rompetrol Rafinare (-7,40%), Sinteza (-3,54%) şi Bermas (-2,62%).

