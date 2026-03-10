Un influent senator SUA cere retragerea trupelor americane din Spania pentru că a refuzat să sprijine războiul

Tensiunile dintre Washington și Madrid se amplifică pe fondul războiului cu Iranul. Senatorul republican Lindsey Graham a cerut retragerea bazelor militare americane din Spania, criticând dur refuzul guvernului de la Madrid de a permite folosirea bazelor aeriene pentru operațiuni împotriva Teheranului și cerând aliaților NATO să adopte o poziție mai fermă în conflict.

Pușcași marini americani în timpul unei repetiții din cadrul unui exercițiu bilateral de instruire alături de armata spaniolă - Profimedia

Într-un interviu exclusiv la Fox News, Senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat de-ai lui Trump, a transmis că îl va încuraja pe liderul de la Casa Albă să retragă toate bazele militare americane din Spania:

"Pentru toți cei care nu cred că Iranul ar folosi o armă nucleară: sunteți naivi. Sunteți niște proști și îmi pare rău că sunt atât de dur. Către aliații noștri: dacă nu puteți participa la această luptă, atunci la ce luptă veți participa? Către Spania: nu ne permiteți să folosim bazele aeriane - bazele noastre aeriene - din țara voastră pentru a opri un regim criminal să obțină arme nucleare cu care să terorizeze lumea. Îl încurajez pe Trump chiar în această seară să mute toate bazele noastre din Spania", a declarat Lindsey Graham, un cunoscut senator republican din Carolina de Sud, și a cerut aliaților NATO să ia aceleași măsuri.

Amenințările lui Trump la adresa Madridului

Amintim că, săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a amenințat că va rupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției Madridului față de ofensiva împotriva Iranului și că va impune un embargou comercial țării după ce guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea bazelor Moron și Rota în operațiuni militare împotriva Teheranului.

''Spania nu are absolut nimic de care să avem nevoie, cu excepția unor oameni extraordinari. Au oameni extraordinari, dar le lipsește o conducere excelentă'', a afirmat Trump săptămâna trecută.

De ce sunt importante bazele militare americane din Spania

În ceea ce-l privește, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a descris operațiunile împotriva Iranului drept o ''greșeală'' care, în opinia sa, va avea consecințe semnificative.

Spania găzduiește mai multe facilități utilizate de Statele Unite și NATO ca parte a arhitecturii lor de apărare în Mediterana. Acestea includ baza navală Rota și baza aeriană Moron, care servesc drept puncte strategice pentru operațiuni militare, logistice și de desfășurare rapidă pentru Alianță în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

Mai mult, în cadrul interviului acordat Fox News, influentul senator Graham a mai atins un subiect sensibil: colaborarea dintre SUA şi Liban în eradicarea organizaţiei Hezbollah.

Critici și la adresa armatei libaneze

"În ceea ce privește Libanul: există un lider militar care conduce armata libaneză în care nu am deloc încredere. El ignoră în mod deliberat Hezbollah. Nu dezarmează Hezbollah. Trebuie să punem la conducerea armatei libaneze pe cineva care chiar o va folosi", a mai spus senatorul.

