USR își stabilește noii miniștri: Radu Miruță la Apărare, Irineu Darău la Economie

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al partidului pentru vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 12:00, în format online, pentru validarea propunerilor de miniștri la Apărare și Economie.

UPDATE: Potrivit surselor Observator, președintele României, Nicușor Dan, a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz, înainte ca partidul să anunțe oficial nominalizările pentru Ministerul Apărării și Ministerul Economiei. Sursele citate susțin că șeful statului și-a dat acordul pentru cele două propuneri, având în vedere că atât ministrul Apărării, cât și cel al Economiei sunt membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar ocuparea acestor funcții presupune o coordonare instituțională directă cu Președinția.

Potrivit USR, pe ordinea de zi se află un singur punct: nominalizarea miniștrilor pentru cele două portofolii. Liderul USR supune la vot propunerea ca actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, să preia conducerea Ministerului Apărării, urmând să ocupe și funcția de vicepremier. Pentru Ministerul Economiei este propus senatorul USR de Brașov, Irineu Darău.

Reprezentanții partidului arată că nominalizarea lui Radu Miruță la Apărare vine în contextul activității sale guvernamentale și al implicării directe în implementarea Programului SAFE, program de înzestrare a Armatei României care presupune colaborarea dintre Ministerul Apărării și industria națională de apărare, coordonată până acum de Ministerul Economiei.

"În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate", a declarat Radu Miruță, care a precizat că, în calitate de vicepremier, va asigura continuitatea proiectelor începute la Economie.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, USR îl propune pe senatorul Irineu Darău, cu o experiență profesională de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în domenii precum industria, finanțele și tehnologia. Darău este senator din 2020 și are experiență în arhitectură software, coordonarea de proiecte și echipe, precum și colaborări internaționale.

"Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români", a declarat Irineu Darău.

