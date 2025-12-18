19 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 decembrie

Pe 19 decembrie 324, Licinius abdică din poziția sa de împărat al Imperiului Roman. Pe 19 decembrie 1187, Clement al III-lea este ales papă. Pe 19 decembrie 1241, termenul "parlament" este utilizat pentru prima dată într-un document regal oficial prin care în Anglia se convoacă Consiliul Regelui, Regele Henric al III-lea. Pe 19 decembrie 1900, Parlamentul francez votează amnistia pentru toți cei implicați într-un scandalos proces de trădare a armatei, proces cunoscut sub numele de "Afacerea Dreyfus". Pe 19 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, se sfârșește Bătălia de la Verdun, dintre trupele germane și cele franceze.

Pe 19 decembrie 1997 a avut loc premiera filmului "Titanic", în regia lui James Cameron. "Titanic" a fost unul dintre cele mai scumpe filme din istorie şi care s-a situat, în perioada 1997-2018, pe primul loc în lista filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile. A primit 11 premii Oscar. Pe 19 decembrie 2000 a fost dezvelită, la Târgu Mureș, statuia poetului și revoluționarului pașoptist Sándor Petőfi, operă a sculptorului László Hunyadi. Pe 19 decembrie 2012, Park Geun-hye devine prima femeie președinte al Coreei de Sud. Pe 19 decembrie 2016, un atentat produs la un târg de Crăciun din Berlin s-a soldat cu 12 morţi şi peste 50 de răniţi. Un camion cu numere din Polonia a pătruns pe esplanadă, lovind în plin mulțimea.

Nașteri pe 19 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 decembrie, de la Regele Gustav al II-lea Adolf al Suediei, născut pe 19 decembrie 1594, sau Regele Philip al V-lea al Spaniei, născut pe 19 decembrie 1683, şi până pictorul român Ioan Sima, născut pe 19 decembrie 1898, sau politicianul sovietic Leonid Brejnev, născut pe 19 decembrie 1906.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 decembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa franceză Edith Piaf, născută pe 19 decembrie 1915, actriţa americană Alyssa Milano, născută pe 19 decembrie 1972, actorul american Jake Gyllenhaal, născut pe 19 decembrie 1980, sau fotbalistul francez Karim Benzema, născut pe 19 decembrie 1987.

Decese pe 19 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Anastasie I, decedat pe 19 decembrie 401, Papa Urban al V-lea, decedat pe 19 decembrie 1370, scriitoarea engleză Emily Brontë, născută pe 19 decembrie 1848, medicul german Alois Alzheimer, decedat pe 19 decembrie 1915, sau actorul italian Marcello Mastroianni, decedat pe 19 decembrie 1996.

România i-a pierdut într-o zi de 19 decembrie, printre alţii, pe compozitorul Tiberiu Brediceanu, decedat pe 19 decembrie 1968, fotbalistul Gheorghe Tătaru, decedat pe 19 decembrie 2004, sau actorul Nae Lăzărescu, decedat pe 19 decembrie 2013.

