Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Evenimente în Bucureşti, vineri 19 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 19 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 11:15
Târgul de Crăciun West Side Christmas Market poate fi vizitat în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti Târgul de Crăciun West Side Christmas Market poate fi vizitat în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 19 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 19 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 19 decembrie 

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Extrem", la FF Theatre, "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piese precum "Contracții", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Metamorfoza", la Teatrul Excelsior, "Zaruri și cărți", la Teatrul de Artă, sau "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Concerte în Bucureşti, vineri 19 decembrie

De la ora 18.30, la Palatul Parlamentului se desfăşoară concertul de colinde "Little Classics – Christmas Carols for Children". Trupa Implant Pentru Refuz susţine un concert aniversar în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Alexander Sitkovetski susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Concerte de colinde sunt organizate şi la Sala Dalles, de la ora 19.00, la Veranda Mall, de la ora 19.00, sau la Sala Radio, tot de la ora 19.00. 

Târguri de Crăciun în Bucureşti, vineri 19 decembrie

După cum probabil toată lumea se aştepta, în această perioadă, în Bucureşti, sunt deschise foarte multe târguri de Crăciun. De exemplu, în Parcul Lumea Copiilor este deschis târgul intitulat "Tărâmul de Gheață", la Romexpo este deschis târgul intitulat "Crăciunul Nordului", iar în Piaţa Alba Iulia este deschis târgul "Winder Wonderland".

De asemenea, pe Esplanada Operei Naționale este deschis târgul "Bucharest Opera Christmas Market", iar la Piaţa Universităţii este deschis "Bucharest Downtown Christmas Market", în timp ce în Parcul Drumul Taberei este deschis "West Side Christmas Market".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

evenimente bucuresti 19 decembrie concerte bucuresti 19 decembrie targ craciun bucuresti 19 decembrie
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Ştiri sociale » Evenimente în Bucureşti, vineri 19 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi