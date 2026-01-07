Donald Trump nu exclude posibilitatea utilizării armatei Statelor Unite pentru a anexa Groenlanda. La Paris, liderii europeni au discutat şi despre situaţia insulei. Şefa guvernului danez a avertizat că o acţiune militară va avea consecinţe uriaşe.

Casa Albă a anunţat că Donald Trump şi consilierii săi iau în calcul mai multe opţiuni pentru a obţine Groenlanda. Printre ele şi utilizarea armatei Statelor Unite.

Preşedintele american a ameninţat că va anexa Groenlanda din motive de securitate naţională.

"Cu ce ​​drept își asumă Danemarca controlul asupra Groenlandei? Pe ce se bazează pretenţiile lor teritoriale? Statele Unite reprezintă forţa NATO. Pentru ca Statele Unite să asigure securitatea zonei arctice, să protejeze NATO şi interesele NATO, este evident că Groenlanda trebuie să facă parte din SUA. Nimeni nu se va lupta din punct de vedere militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei", a declarat Stephen Miller, consilier securitate naţională la Casa Albă.

Articolul continuă după reclamă

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume şi face parte din regatul danez din 1814. Pe lângă poziţia strategică în zona arctică, teritoriul este şi extrem de bogat în pământuri rare şi metale preţioase. Şefa guvernului danez a avertizat că o acţiune militară va avea consecinţe uriaşe.

"Dacă Statele Unite aleg să atace militar o altă ţară NATO, atunci totul se opreşte. Inclusiv NATO şi, prin urmare, securitatea furnizată de la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial", a declarat Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia şi Spania au transmis un mesaj ferm de solidaritate.

"Este de competența Danemarcei și Groenlandei, și numai lor, să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda", se arată într-o declaraţie comună a ţărilor menţionate.

"Solidaritatea europeană și respectul pentru integritatea țărilor europene sunt aspecte fundamentale. Așadar, desigur, Danemarca se poate baza pe solidaritatea întregii Europe", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.

Preşedintele Nicuşor Dan spune însă că anexarea insulei nu reprezintă intenţia oficială a administraţiei Statelor Unite.

"Este vorba despre o situaţie total diferită: un teritoriu autonom, parte a coroanei daneze, care este parte din NATO, deci nu se pune problema", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Premierul Groenlandei a cerut Statelor Unite să poarte un dialog respectuos prin canalele diplomatice stabilite. The Economist scrie că administraţia Trump are pregătit şi un plan de rezervă - vrea să ofere teritoriului artic un acord de liberă asociere. Groenlanda va primi investiţii americane şi reduceri de taxe, iar Statele Unite vor prelua apărarea insulei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰