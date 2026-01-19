Un safir violet, considerat cel mai mare din lume a fost scos la licitaţie în Sri Lanka. Piatra preţioasă de 3500 de carate şi botezată "Steaua Pământului Pur", a fost descoperită în 2023, iar valoarea sa a fost estimată de bijutieri între 300 și 400 de milioane de dolari.

Un safir violet considerat cel mai mare din lume, evaluat la aproximativ 300 de milioane de dolari, a fost expus în Sri Lanka. Piatra prețioasă, denumită „Steaua Pământului Pur”, se remarcă prin culoarea sa rară și printr-un efect optic spectaculos.

Găsit într-o groapă de exploatare

Safirul a fost descoperit în 2023, într-o groapă de exploatare a pietrelor prețioase din apropierea orașului Rathnapura, cunoscut drept „orașul pietrelor prețioase”. Din motive de securitate, identitatea proprietarilor nu a fost făcută publică.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit specialiștilor, valoarea excepțională a safirului este dată de efectul de stea, un fenomen optic rar care face ca lumina să se reflecte în șase raze pe suprafața pietrei. Intensitatea acestui efect îl transformă într-o descoperire unică.

Expertul Ashan Amarasinghe a declarat că „Steaua Pământului Pur” este cel mai mare safir stelat violet natural documentat vreodată, subliniind că reflexia în șase raze îl diferențiază de toate celelalte pietre cunoscute.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰