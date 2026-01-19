Antena Meniu Search
Un safir violet, considerat cel mai mare din lume a fost scos la licitaţie în Sri Lanka. Piatra preţioasă de 3500 de carate şi botezată "Steaua Pământului Pur", a fost descoperită în 2023, iar valoarea sa a fost estimată de bijutieri între 300 și 400 de milioane de dolari.  

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 20:35

Un safir violet considerat cel mai mare din lume, evaluat la aproximativ 300 de milioane de dolari, a fost expus în Sri Lanka. Piatra prețioasă, denumită „Steaua Pământului Pur”, se remarcă prin culoarea sa rară și printr-un efect optic spectaculos.

Găsit într-o groapă de exploatare

Safirul a fost descoperit în 2023, într-o groapă de exploatare a pietrelor prețioase din apropierea orașului Rathnapura, cunoscut drept „orașul pietrelor prețioase”. Din motive de securitate, identitatea proprietarilor nu a fost făcută publică.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit specialiștilor, valoarea excepțională a safirului este dată de efectul de stea, un fenomen optic rar care face ca lumina să se reflecte în șase raze pe suprafața pietrei. Intensitatea acestui efect îl transformă într-o descoperire unică.

Expertul Ashan Amarasinghe a declarat că „Steaua Pământului Pur” este cel mai mare safir stelat violet natural documentat vreodată, subliniind că reflexia în șase raze îl diferențiază de toate celelalte pietre cunoscute.

