Un nou studiu contrazice teoria controversată a lui Donald Trump. Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul de autism sau ADHD pentru nou-născut. Oamenii de ştiinţă au analizat sute de mii de sarcini și nu au găsit nicio legătură directă între medicament şi aceste afecţiuni.

"Tylenolul (n.r. - paracetamol), în timpul sarcinii, poate fi asociat cu un risc foarte crescut de autism. Tylenolul nu este bun".

Este declaraţia preşedintelui Statelor Unite care a dat fiori reci femeilor din toată lumea. Tylenolul sau paracetamolul, aşa cum este comercializat în Europa, este unul dintre puţinele analgezice recomandate la nivel global gravidelor pentru durere sau febră. Studiul coordonat de şapte experți europeni demontează acum aceste temeri.

"Pe baza rezultatelor studiului nostru, mesajul este clar. Nu există o legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii şi autism, ADHD sau dizabilităţi intelectuale", a declarat Asma Khalil, coordonatoarea studiului.

Cercetătorii au analizat 300.000 de cazuri. Aceștia au comparat copii care au aceeași mamă. Sunt situații în care femeia a luat paracetamol la o sarcină, dar a evitat medicamentul la alta. Rezultatul a fost identic în ambele situații.

"A fost verificat istoricul medical al familiilor și s-a constatat că nu există nicio diferență între mamele care au consumat paracetamol și cele care nu au făcut-o", a explicat Alison Lane, de la centrul de cercetare Olga Tennison.

Preşedintele american le-a cerut medicilor să lerecomande gravidelor paracetamol doar în cazuri extreme.

"În cazurile de febră extrem de mare, dacă simți că nu poți îndura, poți să iei. Cred că sunt foarte puține situații, dar dacă nu poți rezista, atunci vei lua Tylenol, însă cu multă moderație", declara Donald Trump.

Medicii însă trag un semnal de alarmă - febra netratată este mult mai periculoasă pentru fât decât paracetamolul.

"Problema este că ar putea provoca un avort spontan sau decesul fătului la naștere. Acele puține asocieri găsite în unele studii nu sunt suficiente pentru ca FDA și președintele să le spună femeilor că ar trebui să îndure", explică Judy Stenmark, director Protecţia Consumatorilor Australia.

Aceasta nu este singura decizie controversată a lui Trump în sistemul de sănătate. Administraţia sa a redus numărul de vaccinuri obligatorii de la 17 la 11. Experții se tem că bolile infecţioase se vor răspândi mult mai uşor.

