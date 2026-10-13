Rusia susține că a vândut Uniunii Europene hidrocarburi în valoare de peste 320 de miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda sancțiunilor impuse de Bruxelles. Numai în primele luni din 2026, livrările ar fi depășit 21 de miliarde de dolari.

SUA acuză Europa de ipocrizie. Câți bani susține Rusia că a încasat de la UE din 2022, în ciuda sancțiunilor - Shutterstock

"Această cifră se ridică la, în perioada din 2022 şi până în prezent, la 320,7 miliarde de dolari (aproximativ 286 de miliarde de euro). Este vorba despre volumul livrărilor de resurse energetice către ţări din Uniunea Europeană (UE)", a anunţat luni, la televizune, vicepremierul rus însărcinat cu Energia, Aleksandr Novak, potrivit News.ro, care citează AFP.

Porivit lui Novak, statele membre UE au cumpărat hidrocarburi ruseşti în valoare de 21,3 miliarde de dolari (19 miliarde de euro) numai în primele luni ale lui 2026.

"Altfel spus, în pofida restricţiilor legate de sancţiuni, continuăm să furnizăm resurse energetice în anumite domenii în care s-au acordat derogări", a declarat el.

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Uniunea Europeană (UE) a impus multiple sancţiuni Rusiei de la începutul Războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, însă numeroase ţări - inclusiv Franţa -, continuă să se aprovizioneze cu hidrocarburi din Rusia, mai ales gaze natuale lichefiate (GNL).

Mai multe state - inclusiv Slovacia şi Ungaria - beneficiază de o scutire pentru a cumpăra petrol rusesc livrat prin oleoduct.

Acest total nu include hidrocarburile ruseşti care ajung în Europa în mod indirect, după ce sunt prelucrate în ţări terţe - ca India sau Turcia, care şi-au crescut masiv, la fel ca China, achiziţiile de petrol brut rusesc începând din 2022.

Această situaţie a provocat critici din partea unor oficiali americani, inclusiv a preşedintelui Donald Trump, care a anunţat vineri un acord cu privire la furnizarea de către Rusia de motorină pe pieţe, cu scopul de a calma preţurile, care cresc la nivel mondial.

"Până la sfârşitul anului, vom putea atinge un volum de trei, până la 3,5 milioane de tone pe lună de livrări pe pieţe mondiale, ca înaintea crizei", a dat asigurări luni Aleksandr Novak.

Secretarul american al Finanţelor Scott Bessent a crticiat duminică "ipocrizia" europenilor, care "continuă să-l finanţeze pe Vladimir Putin" "pretinzând în acelaşi timp că noi nu putem să beneficiem de o calmare a preţurilor la motorină".