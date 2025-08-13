SUA: Anularea alegerilor din România, exemplu de deteriorare a drepturilor omului în Europa

Potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul de Stat al SUA, citat de AFP și Reuters, mai multe țări europene se confruntă cu o degradare a drepturilor omului, în special prin restrângerea libertății de exprimare. În acest context, România este menționată explicit, anularea alegerilor din 2024 fiind prezentată ca un exemplu al acestui regres democratic, informează Agerpres.

"La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 24 noiembrie, susținând că 'multiple nereguli și încălcări ale legislației electorale... au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării scrutinului. Decizia curții a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursurilor politice dezagreate, de o natură și gravitate fără precedent", se arată în raport.

Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate de o operațiune de informare rusă pe rețelele sociale, dar observatori independenți au sugerat că respectiva campanie pe rețelele sociale a fost o activitate electorală organizată desfășurată de un partid politic românesc, mai reține Departamentul de Stat în raportul său.

Conform documentului, printre problemele semnificative privind drepturile omului în România în 2024 s-au numărat relatări credibile privind restricții asupra libertății de exprimare, precum și infracțiuni, acte de violență sau amenințări cu violența motivate de antisemitism. Guvernul a luat măsuri credibile pentru a-i identifica și pedepsi pe funcționarii care au comis abuzuri privind drepturile omului, însă, în unele cazuri, acțiunile autorităților au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă.

Raportul SUA: Drepturile omului în declin în Germania, Marea Britanie și Franța

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit şi Franţa "situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an", conform raportului său pe 2024 cu privire respectarea drepturilor omului la nivel global, care reflectă noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump.

În ceea ce priveşte Franţa, raportul vizează în mod specific "informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare" şi denunţă, de asemenea, o reapariţie a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte "discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase".

Controverse în jurul raportului SUA: Acuzații de aliniere la politica externă a lui Trump

Aleşi democraţi şi ONG şi-au exprimat îngrijorarea că raportul din acest an al Departamentului de Stat se aliniază cu politicile lui Donald Trump şi nu prezintă o imagine veridică a încălcărilor drepturilor omului în lume.

Departamentul de Stat al Statelor Unite transmite Congresului rapoartele anuale privind practicile în domeniul drepturilor omului pentru toate țările care beneficiază de asistență și pentru toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu Legea privind Asistența Externă din 1961 și Legea Comerțului din 1974. Aceste rapoarte acoperă situația drepturilor omului recunoscute la nivel internațional și a drepturilor lucrătorilor.

Raportul referitor la România poate fi consultat aici.

