SUA ar putea livra Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk. Analist: Nu va schimba cursul războiului

SUA ar putea livra Ucrainei doar între 20 și 50 de rachete Tomahawk, fără a influența semnificativ dinamica luptelor și situația de pe câmpul de luptă, a evaluat Stacey Pettyjohn, directoarea programului de apărare din cadrul centrului de analiză Center for a New American Security, citată de Financial Times.

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Washington, vineri, 17 octombrie 2025, pentru a discuta cum îl pot forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor, inclusiv prin posibilitatea livrării de rachete Tomahawk. Potrivit Axios, la întâlnire se va discuta, în special, necesitatea furnizării rachetelor mult râvnite de Kiev. "Există anumite probleme care nu pot fi discutate la telefon", a declarat o sursă pentru Axios, explicând necesitatea întâlnirii faţa-n faţă.

Stacey Pettyjohn, directoare la think tank-ul Center for a New American Security a declarat pentru Financial Times că Washingtonul ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk, dar că acest lucru tot "nu va avea un impact decisiv asupra dinamicii războiului". Deși rachetele cu rază lungă de acțiune ar putea completa dronele de atac și rachetele de croazieră de producţie proprie ale Ucrainei "în salve complexe și masive, cu un efect mai mare", ele "vor rămâne totuși o capacitate foarte limitată... cu siguranță insuficientă pentru a asigura atacuri profunde și susținute pe teritoriul Rusiei", a evaluat ea.

Un fost oficial al Pentagonului, Mark Cancian, a declarat că SUA dețin în total aproximativ 4.150 de rachete Tomahawk. În 2022, Pentagonul a achiziționat doar 200 de rachete și a utilizat deja peste 120. Departamentul Apărării din SUA a solicitat finanțare pentru doar 57 de rachete Tomahawk în bugetul pe anul 2026. Potrivit publicației, Pentagonul a refuzat să comenteze câte rachete are în stoc.

SUA au prezentat recent noul lansator terestru X-MAV pentru rachete de croazieră Tomahawk, dezvoltat de compania Oshkosh Defense, capabil să transporte patru rachete simultan.

Un oficial ucrainean a declarat că, potrivit Kievului, Trump este mai aproape ca niciodată de livrarea rachetelor, deși încă nu a fost luată o decizie. Președintele SUA vrea să afle mai multe despre modul în care Kievul intenționează să le utilizeze.

