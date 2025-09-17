Administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor cu arme pentru Ucraina. Acestea urmează să fie livrate în curând. Washingtonul reia astfel trimiterea de arme către Kiev în baza unui nou acord financiar cu aliaţii, potrivit Agerpres care citează Reuters.

SUA au aprobat un pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina, care va fi plătit de aliații europeni din NATO - Profimedia

Subsecretarul Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, a aprobat până la două livrări de câte 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism numit Lista Prioritară a Cerinţelor Ucrainei, cunoscută sub acronimul PURL.

Cooperarea transatlantică reînnoită, care vizează sprijinirea Kievului cu până la 10 miliarde de dolari în arme, vine pe fondul frustrării exprimate de preşedintele american Donald Trump faţă de atacurile continue ale Moscovei asupra vecinului său, în ciuda eforturilor sale de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului.

Până acum, administraţia Trump a vândut arme Ucrainei sau a livrat donaţii doar dintre cele care au fost autorizate de fostul preşedinte Joe Biden, care a fost un susţinător ferm al Kievului.

Surse Reuters familiarizate cu situaţia au refuzat să ofere un inventar exact al armelor ce au fost aprobate pentru achiziţie de europeni pentru Ucraina, dar au spus că pachetul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgent, având în vedere înmulţirea semnificativă a atacurilor cu drone şi rachete ruseşti.

Una dintre surse a afirmat că lista PURL îşi urmează parcursul după ce a fost aprobată de unitatea de politică a Pentagonului. Departamentul Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Potrivit experţilor, nevoile Ucrainei rămân aceleaşi din lunile anterioare: apărare aeriană, interceptori, sisteme, rachete şi artilerie.

