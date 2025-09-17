SUA dau 130 de mil. $ pentru construirea unei linii electrice de înaltă tensiune între România și Moldova

Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, pe Facebook, că Guvernul Statelor Unite a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția unei linii electrice de înaltă tensiune, Strășeni–Gutinaș (România).

"Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării", a scris preşedintele Republicii Moldova.

Ea a mai subliniat că investiția "va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii".

Proiectul face parte din eforturile Republicii Moldova de a-și spori independența energetică prin conectarea la rețeaua europeană, reducând astfel dependența de surse externe vulnerabile.

