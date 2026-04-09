Război în Iran, ziua 41. Președintele SUA, Donald Trump, avertizează că armata americană va rămâne desfășurată în jurul Iranului până la respectarea "acordului real", amenințând cu o escaladare fără precedent în caz contrar. În paralel, Teheranul le cere navelor să evite anumite rute din Strâmtoarea Ormuz din cauza riscului generat de minele maritime și acuză încălcarea "clară" a mai multor clauze din acordul de încetare a focului, susținând că, în aceste condiții, orice negociere sau armistițiu devine "nerezonabil", în timp ce prețul petrolului crește din nou pe fondul tensiunilor

de Redactia Observator

la 09.04.2026 07:14
09.04.2026, 10:04

Prima noapte fără atacuri în statele din Golf, de la debutul conflictului

Pentru prima dată de la declanșarea conflictului, nu au fost raportate atacuri cu drone sau rachete peste noapte, după ce ofensiva SUA și Israelului asupra Iranului a declanșat represalii pe scară largă în regiune, potrivit CNN.

În ultimele șase săptămâni, oficialii din statele din Golf au raportat constant atacuri iraniene pe rețelele sociale, cu lovituri aproape zilnice, pe fondul prezenței militare semnificative a SUA în zonă.

09.04.2026, 08:53

Ambasador: Delegația Iranului ajunge astăzi în Pakistan pentru negocieri cu SUA

Delegația iraniană va ajunge în această seară la Islamabad pentru negocieri cu SUA, a transmis ambasadorul Iranului în Pakistan într-o postare pe X.

"În ciuda scepticismului opiniei publice iraniene, cauzat de încălcările repetate ale armistițiului de către regimul israelian pentru a sabota inițiativa diplomatică, la invitația premierului Shehbaz Sharif, delegația iraniană sosește în această seară la Islamabad pentru discuții serioase, bazate pe cele 10 puncte propuse de Iran", a declarat Reza Amiri Moghadam.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, ar putea conduce delegația Teheranului, potrivit unor informații apărute în presa internaţională. În același timp, Pakistanul și Iranul susțin că armistițiul dintre SUA, Israel și Iran include și Libanul, în timp ce Washingtonul și Tel Avivul afirmă că acesta nu se aplică operațiunilor împotriva Hezbollah din Liban, potrivit CNN.

Negocierile, conduse din partea SUA de vicepreședintele JD Vance, ar urma să înceapă sâmbătă, potrivit Casei Albe.

09.04.2026, 07:56

Petrolul brent a urcat la 97 $

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu aproape 2%, atingând 97 de dolari pe baril, joi, recuperând o parte din pierderile din sesiunea anterioară, în condițiile în care noile atacuri israeliene asupra Libanului au ridicat semne de întrebare privind durabilitatea unui armistițiu fragil în Orientul Mijlociu, în timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, potrivit Trading Economics.

09.04.2026, 07:47

Șefii companiilor de transport maritim, precauți în Ormuz pe fondul armistițiului fragil SUA-Iran

Industria de transport maritim încearcă să obțină mai multe informații despre modul în care navele pot traversa în siguranță Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul global, în timpul armistițiului de două săptămâni dintre SUA și Iran, potrivit CNN.

"Cu siguranță, unele nave vor părăsi zona, dar situația rămâne tensionată", a declarat Tim Huxley, președintele Mandarin Shipping, după anunțarea armistițiului.

Şi Roberto Giannetta, președintele Asociației companiilor de transport maritim de linie din Hong Kong, este rezervat în privința traversării strâmtorii din cauza lipsei de garanții de securitate: "Dacă aș fi proprietar sau operator de nave blocat în Golful Persic, aș aștepta câteva zile pentru a vedea cum reacționează SUA, Israelul și Iranul la acest armistițiu. Dacă pare că se menține, aș încerca să scot navele în a doua săptămână, fie individual, fie în grupuri sau convoaie", a spus Giannetta.

09.04.2026, 07:42

Donald Trump: Forțele SUA vor rămâne pe poziții până la respectarea acordului real

Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social, avertizând Iranul că "începe focul, mai mare și mai puternic decât a văzut vreodată cineva", dacă "acordul real" nu este respectat în totalitate.

09.04.2026, 07:39

Iranul indică rute alternative pentru nave în Strâmtoarea Ormuz

Navele care intenționează să tranziteze Strâmtoarea Ormuz ar trebui să folosească rute alternative, pentru a "respecta principiile siguranței maritime și pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine marine", au transmis Gardienii Revoluției din Iran, într-un comunicat citat de presa de stat, potrivit BBC.

Comunicatul detaliază rutele alternative și include o hartă a acestora. Navele care intră din Marea Oman trebuie să navigheze la nord de insula Larak, apoi să își continue traseul către Golful Persic. Cele care se deplasează în sens invers trebuie să iasă din Golful Persic, să treacă la sud de insula Larak și să continue către Marea Oman.

09.04.2026, 07:30

Acordul de încetare a focului, sub presiune: acuzații între Iran și SUA, atacuri în Liban

Acordul de încetare a focului din Orient se află în pragul colapsului. Teheranul acuză Statele Unite că nu a respectat trei clauze din armistiţiu. Printre ele, atacurile în Liban. Vicepreședintele american, JD Vance, a respins acuzaţiile. Israelul, la rândul său, a atacat Beirutul şi nu recunoaşte nimic. Chiar şi în acest context, însă, administraţia Trump pare încă dispusă să continue negocierile de sâmbătă, din Pakistan.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
