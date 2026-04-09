Ambasador: Delegația Iranului ajunge astăzi în Pakistan pentru negocieri cu SUA

Delegația iraniană va ajunge în această seară la Islamabad pentru negocieri cu SUA, a transmis ambasadorul Iranului în Pakistan într-o postare pe X.

"În ciuda scepticismului opiniei publice iraniene, cauzat de încălcările repetate ale armistițiului de către regimul israelian pentru a sabota inițiativa diplomatică, la invitația premierului Shehbaz Sharif, delegația iraniană sosește în această seară la Islamabad pentru discuții serioase, bazate pe cele 10 puncte propuse de Iran", a declarat Reza Amiri Moghadam.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, ar putea conduce delegația Teheranului, potrivit unor informații apărute în presa internaţională. În același timp, Pakistanul și Iranul susțin că armistițiul dintre SUA, Israel și Iran include și Libanul, în timp ce Washingtonul și Tel Avivul afirmă că acesta nu se aplică operațiunilor împotriva Hezbollah din Liban, potrivit CNN.

Negocierile, conduse din partea SUA de vicepreședintele JD Vance, ar urma să înceapă sâmbătă, potrivit Casei Albe.