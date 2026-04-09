Programul Carrefour de Paște 2026. Cum vor funcţiona magazinele în perioada 10-14 aprilie
Lanţul de supermarketuri Carrefour şi-a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.
Magazinele din rețeaua Carrefour vor avea un program special de sărbători, în perioada 10 - 14 aprilie. Hipermarketurile Carrefour își vor prelungi programul până la ora 23:00 în Joia și Vinerea Mare pentru a răspunde cererii de dinaintea sărbătorilor, iar pe 11 și 13 aprilie clienții pot face cumparături într-un interval orar redus. Pe 12 aprilie toate magazinele vor fi închise.
Program Hipermarketuri Carrefour de Paște 2026
- 9 - 10 aprilie: 07:00 - 23:00
- 11 aprilie: 07:00 - 19:00
- 12 aprilie: Închis
Program Carrefour Market de Paște 2026
- 9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00
- 11 aprilie: 07:00 - 18:00
- 12 aprilie: Închis
- 13 aprilie: 09:00 - 18:00
Program Carrefour Express de Paște 2026
- 9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00
- 11 aprilie: 07:00 - 18:00
- 12 aprilie: Închis
- 13 aprilie: 09:00 - 18:00
Program Supeco Paște 2026
- 9 - 10 aprilie: 07:30 - 22:00
- 11 aprilie: 07:30 - 18:00
- 12 aprilie: Închis
