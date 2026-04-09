Programul Carrefour de Paște 2026. Cum vor funcţiona magazinele în perioada 10-14 aprilie

Lanţul de supermarketuri Carrefour şi-a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 09:10
Magazinele din rețeaua Carrefour vor avea un program special de sărbători, în perioada 10 - 14 aprilie. Hipermarketurile Carrefour își vor prelungi programul până la ora 23:00 în Joia și Vinerea Mare pentru a răspunde cererii de dinaintea sărbătorilor, iar pe 11 și 13 aprilie clienții pot face cumparături într-un interval orar redus. Pe 12 aprilie toate magazinele vor fi închise.

Program Hipermarketuri Carrefour de Paște 2026

  • 9 - 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • 11 aprilie: 07:00 - 19:00
  • 12 aprilie: Închis
Program Carrefour Market de Paște 2026

  • 9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00
  • 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • 12 aprilie: Închis
  • 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Carrefour Express de Paște 2026

  • 9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00
  • 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • 12 aprilie: Închis
  • 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Supeco Paște 2026

  • 9 - 10 aprilie: 07:30 - 22:00
  • 11 aprilie: 07:30 - 18:00
  • 12 aprilie: Închis
Redactia Observator
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
