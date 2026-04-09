Programul Carrefour de Paște 2026. Cum vor funcţiona magazinele în perioada 10-14 aprilie

Lanţul de supermarketuri Carrefour şi-a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.

Magazinele din rețeaua Carrefour vor avea un program special de sărbători, în perioada 10 - 14 aprilie. Hipermarketurile Carrefour își vor prelungi programul până la ora 23:00 în Joia și Vinerea Mare pentru a răspunde cererii de dinaintea sărbătorilor, iar pe 11 și 13 aprilie clienții pot face cumparături într-un interval orar redus. Pe 12 aprilie toate magazinele vor fi închise.

Program Hipermarketuri Carrefour de Paște 2026

9 - 10 aprilie: 07:00 - 23:00

11 aprilie: 07:00 - 19:00

12 aprilie: Închis

Program Carrefour Market de Paște 2026

9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00

11 aprilie: 07:00 - 18:00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Carrefour Express de Paște 2026

9 - 10 aprilie: 07:00 - 22:00

11 aprilie: 07:00 - 18:00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Supeco Paște 2026

9 - 10 aprilie: 07:30 - 22:00

11 aprilie: 07:30 - 18:00

12 aprilie: Închis

