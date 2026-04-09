Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați

Deși salariile ajung la aproape 2.400 de euro pe sezon, crescătorii de animale din districtul Patnos, provincia Agri din Turcia, nu mai găsesc ciobani. Angajatorii spun că situația devine tot mai dificilă de la an la an, scrie presa turcă .

Odată cu venirea primăverii și urcarea turmelor pe pășunile montane, localnicii care trăiesc din creșterea animalelor se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Deși oferă între 100.000 și 120.000 de lire turcești pe sezon, adică aproximativ 2.400 de euro, mulți fermieri nu reușesc să găsească ciobani cu experiență.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în trecut, această meserie era practicată frecvent de tineri. Astăzi însă, tot mai puțini sunt dispuși să accepte condițiile dure de muncă din zonele montane. Din cauza costurilor ridicate, unii crescători sunt nevoiți să își pască singuri animalele.

O meserie extrem de solicitantă

Munca de cioban rămâne una extrem de solicitantă. De la primele ore ale dimineții și până seara, cei care aleg această ocupație stau pe pășuni și se confruntă cu vitregia naturii. În aceste condiții, nici nu e de mirare că tinerii nu mai sunt interesați, ceea ce a dus la o criză tot mai accentuată de personal în domeniu.

Menekse Sevinc își ajută familia la îngrijirea animalelor pentru că nu mai găsește forță de muncă. "Chiar dacă oferim între 100.000 și 120.000 de lire pe sezon, este foarte greu să găsim oameni. În trecut, tinerii făceau această muncă, dar acum nimeni nu mai vrea să meargă la pășune.

Suntem nevoiți să ne descurcăm singuri. Plecăm dimineața devreme și rămânem pe munte până seara. Este o muncă obositoare, iar când turma este mare, este foarte greu să faci față singur. Tinerii preferă viața de oraș".

