Dimineață de 9 aprilie cu temperaturi de iarnă. Unde s-au înregistrat -11 grade

Mijlocul de primăvară a venit cu temperaturi de iarnă. În această dimineaţă de 9 aprilie, în mai multe zone din țară temperaturile minime au coborât sub 0 grade. La munte a fost ger pătrunzător.

Dimineaţă, cerul este mai mult senin în Banat, în nordul și vestul Olteniei, în nord-vestul și în partea central-sudică a Munteniei și mai mult noros în rest unde pe arii restrânse sunt precipitații slabe. Predominant ploi în zonele joase de relief și mai ales ninsori la munte. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. La ora 8 se înregistrau valori termice cuprinse între -4 grade la Câmpeni și Ștei și 7 grade la Caracal, Alexandria, Zimnicea, Videle, Turnu Măgurele, Buzău, Focșani, Constanța-dig, Gura Portiței și Constanța.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineaţă

-4 grade Roșia Montană

Articolul continuă după reclamă

-3 grade Sânnicolau Mare

-3 grade Varadia de Mureș

-3 grade Ștei

-2 grade Bozovici

-2 grade Țebea

-2 grade Câmpeni

-1 grad Oradea

-1 grad Miercurea Ciuc

-1 grad Petroșani

-1 grad Jimbolia

0 grade Lugoj

0 grade Deva

0 grade Toplița

0 grade Joseni

0 grade Întorsura Buzăului

Temperaturi înregistrate la munte

-12 grade Vf Omu

-11 grade Țarcu

-9 grade Bâlea Lac

-9 grade Călimani

-8 grade Ceahlău

-8 grade Vlădeasa

-7 grade Iezer

-6 grade Păltiniș

-5 grade Sinaia

Cum va fi vremea în cursul zilei de astăzi

Astăzi, vremea va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi mai mult noros. Temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Transilvania, Maramureș și în nordul Moldovei și mai ales sub formă de ploaie în restul regiunilor.

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, local de până la 3...5 cm. Izolat cantitățile de apă acumulate vor fi de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul, centrul și estul teritoriului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, iar la munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 70...90 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰