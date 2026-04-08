Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară

Vremea se răcește accentuat în toată țara, cu precipitații mixte și ninsori la munte, unde vântul va sufla cu putere și va viscoli. Temperaturile scad sub valorile normale pentru această perioadă, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare, în timp ce la altitudini mari condițiile meteo vor deveni severe, cu vizibilitate redusă și rafale de până la 120 km/h.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 14:16
Hartă meteo România Hartă meteo România Galerie (4)

În această noapte, cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile își vor face apariția în mai multe regiuni ale țării. În Moldova, Transilvania și Maramureș sunt așteptate ploi slabe, lapoviță și ninsoare, în timp ce în restul teritoriului vor fi semnalate izolat ploi, trecător posibil și lapoviță. La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, în medie de 3-5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 70-90 km/h. La peste 1600 de metri altitudine, viteza vântului va atinge 100-120 km/h, viscolul va fi puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Temperaturile minime se vor încadra între -3 și 5 grade. Izolat, mai ales în nordul, centrul și vestul țării, se va semnala brumă.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 9 aprilie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va continua să se răcească și va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi predominant noros. Pe parcursul zilei, vor fi precipitații pe arii relativ extinse: în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare, în timp ce în restul regiunilor vor predomina ploile. În cursul nopții, precipitațiile mixte vor continua, însă se vor restrânge treptat către centrul și sudul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă, local de până la 5-10 cm. Izolat, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în sud-vest, centru și est, unde rafalele vor atinge, în general, 45-50 km/h. La munte, în special în Carpații Meridionali și la altitudini mari, rafalele vor depăși 70-90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 4 grade. Spre sfârșitul intervalului, izolat, în jumătatea de nord a țării, se va forma brumă.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 9 aprilie în Bucureşti şi Cluj

În București, valorile termice se vor menține sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări, iar mai ales spre seară și pe timpul nopții vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, dar trecător și lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 și 13 grade, iar cea minimă între 2 și 4 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi similară cu cea din ziua precedentă, cu o temperatură maximă de aproximativ 7 grade. Nu sunt așteptate precipitații. Vântul va fi mai slab decât în ziua anterioară, însă va rămâne susținut, cu rafale ce vor depăși 26 km/h.

Vremea de mâine 9 aprilie la munte

La munte, vremea va continua să se răcească, iar cerul va fi mai mult noros. Vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă, local de până la 5-10 cm. Izolat, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10 l/mp. Vântul va avea intensificări, în special în Carpații Meridionali și la altitudini mari, unde rafalele vor depăși 70-90 km/h.

Hartă meteo zona montană

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.