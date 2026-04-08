Vremea ne dă una caldă, alta rece. Cu doar câteva zile înainte de Paște, la munte a nins ca de Crăciun. De altfel, temperaturile au scăzut brusc în multe zone din ţară. Surpriza vine însă de Paşte, când se anunţă peste 20 de grade la umbră.

În zonele de munte din Buzău ai impresia că se apropie Crăciunul. Peisajul e alb. În Vrancea, utilajele au ieşit în teren de la prima oră, pentru a îndepărta zăpada de pe şosele. În Brașov, temperaturile sunt scăzute, dar nu a nins. Salvamontiștii îi avertizează pe cei merg in drumeții montane să fie precauți, pentru că vremea este schimbătoare.

Unde vor fi 20 de grade la umbră

"Trebuie să se echibeze corespunzător, să aibă rucsacul echipat cum trebuie: cu haine de schimb, hrană, apă. Să se informeze despre starea traseelor. Să se îmbrace în straturi, să aibă haine de schimb, deoarece pe munte vremea este schimbătoare", a declarat Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov. La mare în schimb, a căzut grindină. Trei sferturi de ţară se află sub cod galben de vânt. În zonele montane va ninge viscolit până mâine dimineaţă.

Vremea rămâne schimbatoare şi rece până sâmbătă, cu ploi, lapovita, iar la munte ninsoare. "Veştile sunt bune. Vremea se schimbă, practic, în bine chiar de duminică şi vom avea Paşte cu atmosferă foarte plăcută în toată ţara. Asta înseamnă că precipitaţiile vor bate în retragere, iar temperaturile vor creşte de la o zi la alta", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator. În a doua zi de Paşte, în vestul ţării se vor atinge chiar şi 20 de grade la umbră.

