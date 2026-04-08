Profesoară de română din Iaşi, la un pas să fie răpită de un şofer de Bolt. Femeia a sărit din mers

O profesoară de română din Iaşi a fost la un pas să fie răpită de un şofer de Bolt, în cursul zilei de vineri. Ca să se salveze, femeia s-a aruncat din mers.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 18:18
Profesoară de română din Iaşi, la un pas să fie răpită de şofer de Bolt. Femeia a sărit din mers Bolt - Profimedia

Profesoara a comandat o maşină ca să meargă la ore. S-a urcat în maşină şi i-a spus şoferului, un cunoscut interlop din oraş, că va plăti cu cardul. Bărbatul i-a cerut să achite cash, iar între cei doi a izbucnit o ceartă.

Femeia a cerut să coboare, bărbatul a accelerat, iar femeia a sărit din mers. Şoferul, condamnat pentru proxenetism şi trimis în judecată recent de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași pentru că și-a folosit iubitele pentru a jefui două săli de jocuri din oraş, a oprit şi a început să o filmeze, cerându-i socoteală pentru cursă, scrie dezvaluirea.ro.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală, dar se analizează dacă nu cumva a fost săvârșită și infracțiunea de lipsire ilegală de libertate.

Ce spun poliţiştii

La data de 3 aprilie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Mihail Galino, din municipiul Iași a avut loc un eveniment rutier. Din verificări a rezultat faptul că un tânăr, de 24 de ani, în calitate de șofer pentru transportul alternativ a condus autoturismul dinspre strada Ștefan Hotnog către strada Margareta Baciu, iar în dreptul unui complex rezidențial, o femeie, de 44 de ani, pasager pe locul din dreapta spate în autoturism, din motive necunoscute, ar fi deschis portiera în timpul mersului vehiculului și ar fi coborât din acesta. În urma evenimentului rutier, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri. A fost testată din punct de vedere alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost testat și șoferul, rezultatul fiind negativ. A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu "Unicul". "Tripla" pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. "Il Luce", peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
