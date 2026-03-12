SUA nu sunt încă pregătite să escorteze petroliere prin Ormuz, spune secretarul american al Energiei

Statele Unite nu sunt în prezent pregătite să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a declarat joi secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Oficialul american a precizat că armata SUA ar putea începe astfel de operațiuni în perioada următoare, însă în acest moment nu dispune de resursele necesare, conform Agerpres.

"Se va întâmpla destul de curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur şi simplu nu suntem pregătiţi", a afirmat Wright într-un interviu acordat CNBC, potrivit AFP.

Acesta a explicat că resursele militare ale Statelor Unite sunt concentrate în prezent pe "distrugerea capacităților ofensive ale Iranului".

Secretarul american al Energiei a adăugat că este probabil ca misiunile de escortare a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz să fie lansate până la sfârșitul acestei luni.

