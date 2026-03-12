Antena Meniu Search
x

Curs valutar

SUA nu sunt încă pregătite să escorteze petroliere prin Ormuz, spune secretarul american al Energiei

Statele Unite nu sunt în prezent pregătite să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a declarat joi secretarul american al Energiei, Chris Wright.

de Luca Bădilă

la 12.03.2026 , 14:53
SUA nu sunt încă pregătite să escorteze petroliere prin Ormuz, spune secretarul american al Energiei - Profimedia

Oficialul american a precizat că armata SUA ar putea începe astfel de operațiuni în perioada următoare, însă în acest moment nu dispune de resursele necesare, conform Agerpres.

"Se va întâmpla destul de curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur şi simplu nu suntem pregătiţi", a afirmat Wright într-un interviu acordat CNBC, potrivit AFP.

Acesta a explicat că resursele militare ale Statelor Unite sunt concentrate în prezent pe "distrugerea capacităților ofensive ale Iranului".

Articolul continuă după reclamă

Secretarul american al Energiei a adăugat că este probabil ca misiunile de escortare a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz să fie lansate până la sfârșitul acestei luni.

Luca Bădilă Like
sua iran ormuz
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri externe » SUA nu sunt încă pregătite să escorteze petroliere prin Ormuz, spune secretarul american al Energiei