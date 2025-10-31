Rusia şi Statele Unite se îndreaptă spre un nou Război Rece, cu demonstraţii de forţă nucleară fără precedent. Donald Trump a ordonat armatei să reia testarea armelor atomice, o premieră în ultimii 33 de ani. Decizia a venit la scurt timp după ce Vladimir Putin a prezentat noua dronă marină "Torpila Apocalipsei".

"Noi avem un arsenal important, evident. Ruşii au un arsenal important. Chinezii au un arsenal nuclear important. Uneori, este nevoie să testaţi pentru a vă sigura că el este în stare de funcţionare şi că merge bine", a spus JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

Declaraţiile acestuia au fost făcute la o zi după ce Donald Trump a cerut Departamentului de Război să reia testarea armelor nucleare, după o pauză de mai bine de trei decenii.

Decizia a venit după ce Vladimir Putin a prezentat noua dronă marină, intitulată Poseidon. Poate purta un focos nuclear de 100 de megatone. Torpila de 20 de metri avansează cu peste 110 kilometri pe oră, iar detonarea ei poate provoca un tsunami atomic înalt de aproape 500 de metri, suficient de puternic pentru a îngroapa un oraş de coastă.

"În ceea ce privește viteza și adâncimea de operare, nu există nimic asemănător acestui vehicul fără pilot oriunde în lume. Este puțin probabil să apară ceva similar în viitorul apropiat. Și nu există nicio modalitate de a-l intercepta", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Noua armă a fost anunţată la câteva zile după ce Moscova a testat o rachetă nucleară cu rază nelimitată de acţiune botezată Vestitorul Furtunii. Liderul de la Casa Albă a cerut imediat probe cu arsenalul american.

"Decizia are legătură cu ceilalţi. Pare că toţi fac teste nucleare. Noi avem mai multe arme nucleare decât orice ţară, dar noi nu le testăm. Am oprit testele acum mulţi ani", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Moscova susţine că probele făcute cu noile rachete nu pot fi numite teste nucleare şi a ameninţat Statele Unite.

"Avem un moratoriu în vigoare. Desigur, dacă cineva renunță la el, Rusia va acționa în consecință", susţine Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt Kremlinului.

"Pentru a fi clari - noi ştim că el funcţionează cum trebuie, însă, trebuie să veghem asupra acestui lucru de-a lungul timpului", a spus JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

Tensiunile militare nu i-au stricat buna dispoziţie lui Donald Trump. A avut o întâlnire de 100 de minute cu omologul chinez şi au rezolvat o parte din problemele comerciale. Beijingul a ridicat restricţiile pe exporturile de pământuri rare şi va cumpăra din nou cantităţi mari de soia din Statele Unite. În schimb, liderul de la Casa Albă a tăiat 10 procente din taxele vamale pe importurile din statul asiatic.

"Președintele Xi Jinping este un mare lider al unei mari țări. Cred că vom avea o relaţie fantastică o lungă perioadă", a spus Donald Trump despre omologul său chinez.

"Având în vedere condițiile noastre naționale diferite, nu vedem întotdeauna lucrurile în același fel. Și este normal ca cele două principale economii ale lumii să aibă, din când în când, tensiuni", a declarat la rândul său Xi Jinping, preşedintele Chinei.

Preşedinţii Statelor Unite şi ai Chinei şi-au făcut şi invitaţii reciproce să se viziteze. Primul va fi Trump, care va merge în China anul viitor, în aprilie.

