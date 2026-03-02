Canada şi India anunţă noi acorduri privind pământurile rare şi uraniu

Canada şi India au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, au anunţat luni liderii celor două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres. Acordurile vizează sectorul tehnologic şi promovarea energiei regenerabile, marcând o apropiere între cele două state, în urma întâlnirii între prim-ministrul canadian Mark Carney şi omologul său indian Narendra Modi, la New Delhi.

India şi Canada anunţă noi acorduri privind pământurile rare şi uraniu - Profimedia

"Nu este vorba doar de reînnoirea unei relaţii. Este extinderea unui parteneriat valoros, cu o ambiţie, o direcţie şi o viziune noi", a declarat Carney, adăugând că "guvernele canadian şi indian au colaborat mai mult în ultimul an decât în două decenii la un loc".

Relaţiile bilaterale s-au deteriorat din 2023, când Ottawa a acuzat New Delhi că a orchestrat asasinarea la Vancouver, a unui separatist sikh, ce devenise cetăţean canadian. Conducerea Indiei a negat acuzaţiile.

"Relaţiile noastre au recâştigat energie, încredere reciprocă şi atitudine pozitivă", a remarcat Modi.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta a fost prima vizită a prim-ministrului canadian în India, de la preluarea mandatului. Tensiunile recente cu SUA, au determinat Ottawa să-şi diversifice partenerii săi comerciali.

Energia a ocupat un loc important în discuţii

Energia a ocupat un loc important în discuţii. Cea mai populată ţară din lume, cu 1,4 miliarde de locuitori şi consumator major de energie, India îşi propune majorarea capacităţii sale nucleare de la 8 gigawaţi la 100 de gigawaţi până în 2047.

"În domeniul energiei nucleare civile, am încheiat un acord istoric pentru furnizarea pe termen lung de uraniu", a declarat Narendra Modi, adăugând că cele două ţări vor colabora şi la reactoare modulare mici şi reactoare avansate.

Mark Carney a anunţat lansarea unui "parteneriat energetic strategic cu potenţial ridicat", care include un acord de furnizare a uraniului în valoare de 2,6 miliarde de dolari canadieni (1,6 miliarde de euro).

"Într-un moment în care India caută acces la minerale esenţiale pentru industria sa, tehnologii curate şi centrale nucleare, resursele naturale ale Canadei şi companiile sale de renume mondial o fac un partener strategic", a adăugat prim-ministrul canadian.

Întâlnirea marchează reluarea negocierilor pentru un acord de parteneriat economic cuprinzător, discutat îndelung. "Obiectivul nostru este să atingem 50 de miliarde de dolari în comerţul bilateral", a declarat Modi. "De aceea, am decis să finalizăm în curând un parteneriat economic cuprinzător", a adăugat el, afirmând că un astfel de parteneriat "va deschide noi oportunităţi pentru investiţii şi crearea de locuri de muncă în ambele ţări".

Cele două state şi-au intensificat eforturile de a aprofunda cooperarea în domeniul mineralelor critice, în special pentru prelucrarea elementelor de pământuri rare, componente esenţiale pentru multe produse de înaltă tehnologie.

China exercită un control semnificativ asupra lanţurilor de aprovizionare cu pământuri rare, o situaţie pe care Canada a subliniat-o pe tot parcursul preşedinţiei sale G7.

Carney a declarat că doreşte să ajungă la un "acord ambiţios" până la sfârşitul anului pentru a "reduce obstacolele şi a construi încredere", adăugând că cele două ţări îşi reînnoiesc cooperarea în domeniul securităţii printr-un "nou parteneriat de apărare".

Fondurile de pensii şi fondurile suverane canadiene au investit deja 73 de miliarde de dolari în India.

Mark Carney îşi propune reducerea dependenţei Canadei de economia americană

Prim-ministrul canadian a făcut din reducerea dependenţei ţării sale de economia americană piatra de temelie a politicii sale economice externe.

În 2024, înainte ca preşedintele american Donald Trump să revină la putere şi să impună seria de tarife vamale, peste 75% din exporturile canadiene mergeau către Statele Unite.

Până în prezent, Trump a respectat în mare măsură Acordul nord-american de liber schimb, iar aproximativ 85% din comerţul dintre Statele Unite şi Canada rămâne scutit de taxe vamale.

Prim-ministrul canadian urmează să viziteze Australia şi Japonia.

Albert Mincu Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰