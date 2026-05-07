Au început căutările pentru pasagerii care au debarcat de pe nava cu hantavirus pe o insulă britanică

Zeci de oameni care se aflau la bordul unui vas de croazieră afectat de hantavirus au debarcat pe insula St. Helena din Atlanticul de Sud, inclusiv o femeie care a murit mai târziu, au declarat guvernul olandez și operatorul navei.

Oceanwide Expeditions a declarat că 29 de pasageri, de cel puțin 12 naționalități diferite, au părăsit MV Hondius pe 24 aprilie. Guvernul olandez a dat o cifră diferită de 40, conform BBC.

Autoritățile sanitare încearcă acum să găsească pasagerii care au părăsit nava pe teritoriul britanic.

Guvernul olandez a declarat că un cetățean elvețian care a fost de atunci diagnosticat cu hantavirus a fost unul dintre cei care au părăsit croaziera la St Helena. O femeie de 69 de ani, care a murit ulterior în Africa de Sud, a debarcat și ea acolo.

Alte două persoane au murit la bordul navei olandeze, care a plecat din Argentina în urmă cu o lună.

Alți trei au fost evacuați de pe navă miercuri, de naționalități britanice, olandeze și germane.

Oceanwide Expeditions a declarat într-o actualizare de joi că 30 de persoane, inclusiv cadavrul unuia dintre oaspeții care a murit ulterior, au debarcat pe 24 aprilie.

Compania a inclus șapte britanici și șase americani, precum și turişti din țări precum Canada, Germania, Singapore, Turcia și Elveția.

Oceanwide Expeditions a adăugat că primul caz confirmat de hantavirus nu a fost raportat până pe 4 mai și că toți turiştii care au debarcat nava au fost contactați de acesta.

Compania a mai spus că a rămas în "discuții strânse și continue cu autoritățile relevante cu privire la punctul nostru exact de sosire, carantină și procedurile de screening pentru toți oaspeții".

Vasul olandez de croazieră de lux urmează să acosteze în Insulele Canare din Spania în zilele următoare.

OMS a declarat că opt cazuri de hantavirus - trei confirmate și cinci suspectate - au fost identificate până acum la persoanele care se aflau la bord.

Oficialii au spus că unul dintre cei decedați avea virusul, în timp ce celelalte două decese sunt investigate.

