Video "Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite

Incident grav în Capitală. Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6, iar unul dintre vagoane a intrat într-un stâlp de electricitate. Din fericire, în tramvai nu se aflau mulţi pasageri, dar chiar şi aşa mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, patru dintre ele fiind transportate la spital. Circulaţia a fost deviată, iar STB a anunţat că verifică cum s-a produs inicidentul.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 09:07
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Totul s-a întâmplat ieri seară strada Valea Cascadelor din Sectorul 6 al Capitalei. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul, iar în interior se aflau aproximativ 20 de călători. La un moment dat, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susţinere a reţelei electrice.

La intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor. 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale, iar 4 dintre acestea au fost transportate la spital.

Mai multe persoane rănite

Articolul continuă după reclamă

"Avem şi sânge de la pasagerii care se aflau în tramvai!", spun oameni. 

Circulaţia a fost deviată, fiind introdusă linia de navetă 625 pentru preluarea pasagerilor afectați.

"Cred că a prins o piatră, nu ştiu. Piatră sau...M-a aruncat instantaneu aşa! Călătorii zic că viteza, dar el, dacă nu mai e pe linie, ţi se pare viteză!", spun martorii.

STB a precizat că a fost constituită o comisie tehnică pentru a stabili cauzele exacte ale deraierii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

capitala tramvai tramvai deraiat
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Pentru prima dată din 2022, liderii fostelor țări sovietice au ignorat în masă parada de Ziua Victoriei de la Moscova
Pentru prima dată din 2022, liderii fostelor țări sovietice au ignorat în masă parada de Ziua Victoriei de la Moscova
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » "Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.