Incident grav în Capitală. Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6, iar unul dintre vagoane a intrat într-un stâlp de electricitate. Din fericire, în tramvai nu se aflau mulţi pasageri, dar chiar şi aşa mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, patru dintre ele fiind transportate la spital. Circulaţia a fost deviată, iar STB a anunţat că verifică cum s-a produs inicidentul.

Totul s-a întâmplat ieri seară strada Valea Cascadelor din Sectorul 6 al Capitalei. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul, iar în interior se aflau aproximativ 20 de călători. La un moment dat, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susţinere a reţelei electrice.

La intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor. 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale, iar 4 dintre acestea au fost transportate la spital.

"Avem şi sânge de la pasagerii care se aflau în tramvai!", spun oameni.

Circulaţia a fost deviată, fiind introdusă linia de navetă 625 pentru preluarea pasagerilor afectați.

"Cred că a prins o piatră, nu ştiu. Piatră sau...M-a aruncat instantaneu aşa! Călătorii zic că viteza, dar el, dacă nu mai e pe linie, ţi se pare viteză!", spun martorii.

STB a precizat că a fost constituită o comisie tehnică pentru a stabili cauzele exacte ale deraierii.

