Dublă crimă urmată de sinucidere, în Austria. Un bătrân de 90 de ani şi-a ucis soţia şi fiica de 60 de ani

O dublă crimă urmată de o sinucidere au zguduit oraşul austriac Linz. Un bătrân de aproape 90 de ani şi-a ucis soţia, apoi şi-a omorât şi fiica în vârstă de 60 de ani. Bărbatul s-a sinucis până la sosirea echipelor de intervenţie.

Profimedia / imagine ilustrativă

Potrivit publicaţiei Krone, teribilul incident a avut loc în faţa Luftner, un celebru restaurant din Linz. Din primele informaţii adunate de poliţia austriacă, totul ar fi pornit de la discuţie legată de moştenire. Bătrânul şi-a ucis soţia, cu un foc de armă, dar nu s-a oprit aici. Şi-a omorât şi fiica, în vârstă de 60 de ani.

Până ca poliţia sau ambulanţele să ajungă la faţa locului, bărbatul a scris un bilet de adio, iar când a auzit sirenele tot mai aproape şi-a pus şi el capăt zilelor. "Am sunat deja mai mulți oameni pentru a vedea dacă mai sunt în viață", a declarat un localnic care se afla în apropiere şi a auzit cele trei focuri de armă.

