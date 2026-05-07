Rusia a avertizat ambasadele de la Kiev să-şi evacueze personalul dacă Ucraina va ataca Moscova pe 9 mai

Rusia a transmis un avertisment dur ambasadelor și organizațiilor internaționale din Kiev, îndemnând la evacuarea personalului din capitala ucraineană, în contextul tensiunilor crescute din jurul ceremoniilor de 9 mai de la Moscova.

Potrivit diplomației ruse, Moscova ar putea lansa "atacuri de represalii", inclusiv asupra "centrelor de decizie" din Kiev, dacă Ucraina ar perturba evenimentele dedicate Zilei Victoriei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Într-o notă transmisă misiunilor diplomatice, autoritățile ruse au vorbit despre "inevitabilitatea unor atacuri sub formă de represalii" și au recomandat evacuarea personalului din capitala Ucrainei, relatează Radio Free Europe Radio Liberty.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reiterat avertismentul într-un mesaj video postat pe Telegram, îndemnând statele străine să trateze "cu maximă seriozitate" situația și să își retragă personalul diplomatic din Kiev.

În paralel, armata rusă a anunțat că a doborât un număr record de 347 de drone ucrainene în ultimele zece ore, într-unul dintre cele mai intense atacuri aeriene raportate recent. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, dronele au fost interceptate în 21 de regiuni, inclusiv în zona capitalei ruse și deasupra Mărilor Azov, Caspică și Neagră.

Escaladarea vine în contextul apropierii zilei de 9 mai, când Rusia marchează tradițional victoria asupra Germaniei naziste printr-o paradă militară amplă la Moscova. În acest an, evenimentele au fost deja reduse, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone și al tensiunilor crescute cu Ucraina.

Autoritățile de la Kiev nu au comentat imediat avertismentul transmis de Moscova. În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins anterior ideea unui armistițiu "de paradă", afirmând că Rusia folosește astfel de anunțuri pentru propagandă, în timp ce continuă atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Pe fondul acestor schimburi de atacuri și declarații, atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat operațiunile militare, iar linia frontului rămâne activă în mai multe regiuni.

