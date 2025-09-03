Trump a trimis nave de război în Caraibe. Armata SUA a lovit ambarcațiunea unor traficanți. Reacția lui Maduro

Washingtonul a anunţat recent trimiterea mai multor nave de război în Caraibe pentru a combate traficul internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că girează o reţea de trafic de droguri. Mai mult, Donald Trump a anunţat că armata americană a lovit o ambarcaţiune a traficanţilor de droguri din Venezuela, ucigând 11 "narcoterorişti".

Marţi dimineaţă, "la ordinul meu, forţele militare americane au efectuat un bombardament cinetic împotriva unor narcoterorişti clar identificaţi ca membri ai cartelului Tren de Aragua", a anunţat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, referindu-se la o bandă importantă originară din Venezuela. Atacul a avut loc în timp ce ambarcaţiunea se afla "pe mare în apele internaţionale, transportând narcotice ilegale, cu destinaţia Statelor Unite", a adăugat el. "Atacul a ucis 11 terorişti", a mai spus liderul de la Casa Albă.

Trump anunţă că armata americană a lovit o ambarcaţiune a traficanţilor de droguri din Venezuela

Preşedintele american şi-a însoţit mesajul cu un videoclip care arată o mică ambarcaţiune lovită de o explozie puternică. Tren de Aragua este o temută organizaţie criminală venezueleană, prezentă în mai multe ţări. După întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump a desemnat-o în februarie, împreună cu alte grupuri legate de traficul de droguri, drept organizaţie teroristă.

Marţi, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, el dezvăluise deja că armata americană a tras asupra "unei ambarcaţiuni care transporta droguri, multe droguri". La rândul său, secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat pe X că această operaţiune a fost efectuată "în sudul Caraibelor" şi a vizat o ambarcaţiune "care părăsise Venezuela".

Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american al Apărării a confirmat aceste detalii jurnaliştilor, vorbind despre un "atac ţintit", conform terminologiei adesea folosite de armata americană. Şapte nave americane, dintre care trei nave amfibii de asalt, sunt prezente în Caraibe şi alta în Pacific, în cadrul luptei împotriva traficului de droguri, a precizat o altă reprezentantă a Pentagonului.

Preşedintele Venezuelei: Este o ameninţare criminală

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a denunţat "ameninţarea" reprezentată de "opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin" aparţinând SUA, care "ţintesc Venezuela", relatează , relatează AFP şi Reuters. Maduro acuză că Statele Unite ale Americii urmăresc o schimbare de regim în ţara sa prin desfăşurarea de forţe navale în Caraibe.

"Venezuela se confruntă cu cea mai mare ameninţare pe care continentul nostru a cunoscut-o în ultimii 100 de ani: opt nave cu 1200 de rachete şi un submarin vizează Venezuela. Este o ameninţare nejustificată, imorală, absolut criminală şi sângeroasă", a declarat Nicolas Maduro într-o rară întâlnire cu presa internaţională, la Caracas.

"Ei urmăresc o schimbare de regim prin ameninţări militare", a declarat Maduro jurnaliştilor, oficialilor şi ofiţerilor militari din Caracas, repetând comentariile făcute săptămâna trecută de reprezentantul guvernului său la Naţiunile Unite.

Nicolas Maduro: Nu ne vom supune ameninţărilor

Maduro a dat asigurări că ţara sa este paşnică, dar nu se va supune ameninţărilor. Armata Venezuelei este "super-pregătită", a spus el. Statele Unite nu au ameninţat niciodată public că vor invada Venezuela, dar Washingtonul îl acuză pe Maduro că patronează o reţea de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, pe care administraţia Trump a desemnat-o drept organizaţie "teroristă" şi a ridicat recent la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea sa. Guvernul Venezuelei a respins afirmaţiile SUA potrivit cărora ţara şi conducerea sa sunt esenţiale pentru traficul internaţional de droguri.

