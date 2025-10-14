Sudul Italiei renaște: tot mai mulți migranți revin acasă odată cu redresarea economică

Timp de decenii, povestea sudului Italiei a fost una a plecărilor, a generaţiilor care pleacă în căutarea unor oportunităţi în nordul industrial sau în străinătate. Acum, un număr tot mai mare dintre cei care au plecat sunt atraşi înapoi de îmbunătăţirea perspectivelor de angajare şi proiectele de infrastructură, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Italia este a treia cea mai mare economie din zona euro, dar regiuni precum Sicilia, Campania, din jurul oraşului Napoli, şi Calabria din vârful cizmei se numără printre cele mai sărace din blocul monetar, arată datele Eurostat, citate de Reuters. O redresare durabilă în sud ar stabiliza fluxurile de migraţie internă, îmbunătăţind potenţial serviciile publice şi oferind un impuls competitiv Italiei, în ansamblu.

Cristian Imprescia, un geolog în vârstă de 52 de ani care s-a întors în Sicilia natală în 2019, după ani petrecuţi în oraşe nordice, de la Genova la Bolzano, a declarat că dezvoltarea infrastructurii din sud i-a oferit un flux constant de muncă în studii de teren pentru căi ferate şi alte proiecte.

"Primesc atât de multe propuneri încât abia pot ţine pasul", a spus Cristian Imprescia.

Creşterea economică din sudul Italiei a depăşit-o pe cea din restul ţării

În 2024, creşterea economică din sudul Italiei, cunoscută sub numele de "Mezzogiorno", a depăşit-o pe cea din restul ţării pentru al treilea an consecutiv, susţinută de o creştere a construcţiilor care au legătură cu Planul de redresare post-COVID-19 al UE.

Produsul Intern Brut al sudului a crescut cu 8,6% între 2022 şi 2024, depăşind creşterea de 5,6% înregistrată în restul ţării în acea perioadă, conform datelor de la institutul italian de cercetare SVIMEZ, specializat în analiza economiei din sud.

"Acest tip de performanţă superioară susţinută nu s-a mai întâmplat de decenii", a declarat directorul SVIMEZ, Luca Bianchi.

Fondurile alocate Italiei în cadrul planului european de redresare se vor ridica la aproximativ 194 de miliarde de euro între 2021 şi sfârşitul schemei în 2026. Cel puţin 40% din aceste fonduri sunt alocate sudului, care reprezintă aproximativ o treime din populaţia Italiei de 59 de milioane şi doar 22% din producţia sa.

Ocuparea forţei de muncă în regiune, peste media naţională

Ocuparea forţei de muncă în regiune a crescut cu 2,2% anul trecut, cu mult peste media naţională de 1,6%, deoarece locurile de muncă în industria construcţiilor au crescut cu 6,9%, arată datele de la biroul naţional de statistică ISTAT.

Între timp, numărul italienilor din sud care lucrează în regiunile central-nordice a scăzut cu 3,6% în 2023, potrivit SVIMEZ, indicând o schimbare în modelele de migraţie. Date preliminare sugerează că tendinţa a continuat şi în 2024, deşi stoparea tendinţei profund înrădăcinate de emigrare spre sud va fi o sarcină dificilă. Aproximativ 241.000 de italieni din sud s-au stabilit în centrul-nord în 2023-2024, arată datele ISTAT, aproape dublu faţă de numărul celor care s-au mutat în direcţia opusă.

Şeful SVIMEZ a declarat că fondurile UE stimulează cererea în sud, dar o redresare pe termen lung necesită investiţii în ceea ce el a numit "infrastructură socială", cum ar fi şcolile, asistenţa medicală şi îngrijirea copiilor.

"Migraţia este determinată nu doar de datele economice, ci şi de modul în care oamenii îşi percep viitorul", a spus Luca Bianchi.

Construcţia unui pod peste Strâmtoarea Messina ar putea genera peste 100.000 de locuri de muncă

Webuild, cea mai mare companie de construcţii din Italia, este implicată în 19 proiecte majore de infrastructură în regiunile sudice Calabria, Campania, Puglia şi Sicilia, cu 8.700 de lucrători angajaţi direct sau indirect. Acestea includ o linie feroviară de mare viteză între Salerno, la sud de Napoli, şi Reggio Calabria, în vârful Italiei, şi o autostradă de aproape 500 de kilometri de-a lungul coastei, între Puglia şi Calabria. De departe, cel mai ambiţios şi mai important proiect planificat este însă construcţia celui mai lung pod cu o singură deschidere din lume peste Strâmtoarea Messina, care va conecta Sicilia de continent, la un cost de 13,5 miliarde de euro. Webuild conduce un consorţiu de companii implicate în proiect, inclusiv grupul spaniol Sacyr şi compania japoneză IHI. Susţinătorii podului spun că acesta ar putea genera peste 100.000 de locuri de muncă în perioada de construcţie de şapte ani.

Odată cu îmbunătăţirea perspectivelor de angajare în sud, migranţii îşi pot permite acum să ia în considerare şi alte avantaje ale regiunii, cum ar fi clima însorită, ritmul de viaţă mai lent şi costurile mai mici.

Arhitectul sicilian Andrea Falzone s-a mutat înapoi la Caltanissetta, în centrul insulei, după ce proprietarul său a dublat chiria pentru apartamentul său cu două camere din Bologna, ajungând la 1.000 de euro pe lună.

"A devenit imposibil de gestionat economic, aşa că am insistat pentru un transfer înapoi în Sicilia, unde pot sta în propria casă cu familia mea", a spus Andrea Falzone.

