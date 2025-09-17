Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Suedia va interzice telefoanele mobile în şcoli pentru elevii între 7 şi 16 ani

Din toamna lui 2026, Suedia va implementa o interdicție națională privind utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 09:18

Măsura va fi luată pentru a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevii între 7 şi 16 ani. Aceştia îşi vor preda telefoanele la intrarea în şcoală şi le vor recupera după terminarea orelor. Regula nu va fi opţională, menţionează oficialii suedezi. Cele mai multe dintre școlile din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția.

Ori predau un telefon fals, ori pretind că l-au uitat acasă. ALtii susţin că aparatul este defect sau descărcat. Nu va fi singura modificare asupra sistemului de învăţământ din Suedia. Pe lângă interzicerea telefoanelor, modificările propuse vor viza programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

suedia scoala telefoane
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Ştiri externe » Suedia va interzice telefoanele mobile în şcoli pentru elevii între 7 şi 16 ani