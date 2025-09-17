Din toamna lui 2026, Suedia va implementa o interdicție națională privind utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile.

Măsura va fi luată pentru a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevii între 7 şi 16 ani. Aceştia îşi vor preda telefoanele la intrarea în şcoală şi le vor recupera după terminarea orelor. Regula nu va fi opţională, menţionează oficialii suedezi. Cele mai multe dintre școlile din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția.

Ori predau un telefon fals, ori pretind că l-au uitat acasă. ALtii susţin că aparatul este defect sau descărcat. Nu va fi singura modificare asupra sistemului de învăţământ din Suedia. Pe lângă interzicerea telefoanelor, modificările propuse vor viza programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

