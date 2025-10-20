Summitul Trump-Putin de la Budapesta tensionează regiunea: România nu a primit cereri de survol

România nu a fost notificată până acum cu privire la vreo cerere de survol legată de o posibilă deplasare a președintelui rus Vladimir Putin la summitul anunțat la Budapesta, a declarat luni ministrul de Externe, Oana Țoiu, la sosirea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, informează Agerpres.

''Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenței în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază - bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spațiul aerian european'', a spus șefa diplomației române, întrebată de jurnaliști.

Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat președintelui rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea noului summit cu președintele american Donald Trump și pentru deplasarea la această întâlnire, care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, au relatat, vineri, agențiile Reuters și EFE.

Ungaria promite găzduirea summitului, fără consultări externe

''Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reușite și apoi se întoarce acasă'', a declarat presei ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

''Nu este nevoie de niciun fel de consultări cu nimeni, noi suntem o țară suverană. Îl vom primi (pe Putin - n.r.) cu respect, îl vom găzdui și îi vom oferi condițiile pentru a negocia cu președintele american'', a adăugat Szijjarto.

Premierul ungar Viktor Orban a avut convorbiri telefonice atât cu Trump, cât și cu Putin, după ce președintele american a anunțat joi că va avea cu omologul său rus un nou summit în următoarele ''două săptămâni'' la Budapesta. Vorbind, vineri dimineață, la postul național de radio ungar, Orban a spus că acest summit ''va fi despre pace'', iar dacă va conduce la un acord de pace care să oprească războiul ruso-ucrainean, acest lucru va avea ca efect începerea unei noi etape de dezvoltare economică pentru Ungaria și Europa.

Kremlinul, care a precizat că propunerea de desfășurare a unui ''posibil summit'' între Trump și Putin la Budapesta a venit din partea președintelui american, a salutat această idee.

''Ungaria, țară membră a NATO și UE, își menține o poziție specială cu privire la suveranitatea sa, din punctul de vedere al apărării intereselor sale naționale. Acest lucru, fără îndoială, atrage respect din parte ambilor lideri'', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cât despre organizarea călătoriei lui Putin la Budapesta, detaliile logistice ale acesteia încă nu sunt clare, dar inevitabil el va trebui să survoleze spațiul aerian al unor țări din NATO, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, după ce copii ucraineni au fost trimiși în Rusia din teritoriile Ucrainei ocupate de trupele ruse, dar Ungaria se află într-un proces de retragere din această instanță.

Zelenski se declară pregătit pentru o întâlnire cu Putin la Budapesta

Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuțiilor cu Donald Trump, președintele SUA, a consemnat agenția de presă ungară MTI.

