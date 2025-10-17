Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni, în curând, lângă România, mai exact în Budapesta. Anunţul vine după ce aseară, cei doi şefi de stat au vorbit la telefon mai bine de două ore. onsilierii acestora se vor vedea săptămâna viitoare pentru a pune la punct toate detaliile summitului. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a discutat şi el cu Trump. A salutat anunţul şi a declarat că Ungaria este o insulă a păcii, pregătită să găzduiască întâlnirea. Până acolo însă, Donald Trump îl primeşte astăzi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Anunţul a fost făcut chiar de Donald Trump pe reţeaua sa socială, la scurt timp după ce a terminat convorbirea cu Vladimir Putin. Cei doi şefi de stat au căzut de comun acord să se întâlnească la Budapesta. Trump nu a spus însă exact şi când. "Aş spune că în aproximativ două săptămâni, destul de repede", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Discuţia s-a întins pe mai bine de două ore, iar preşedintele american a catalogat-o ca fiind productivă.

Până la întâlnirea cu Putin, Donald Trump îl primeşte astăzi pe Zelenski la Casa Albă

"Preşedintele Putin l-a felicitat pe preşedintele Trump pentru rezolvarea conflictului din Israel şi Gaza şi pentru că a readus pacea în Orientul Mijlociu. De asemenea, a mulţumit Primei Doamne pentru eforturile ei de a aduce înapoi copiii şi de a salva copii în acest conflict brutal", a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. "Vladimir Putin a făcut o evaluare detaliată a situației actuale din Ucraina, subliniind interesul Rusiei pentru o soluție politică și diplomatică pașnică. A fost menționat, în special, că, pe parcursul operaţiunii militare speciale, forţele armate ruseşti dețin controlul pe întreaga linie de contact", a declarat Yuri Ushakov, unul dintre consilierii lui Vladimir Putin.

Acum, urmează ca reprezentanţii celor doi şefi de stat, Marco Rubio şi Serghei Lavrov să pună la punct toate detaliile summitului. Până la întâlnirea cu Putin, Donald Trump îl primeşte astăzi pe Zelenski la Casa Albă. Liderul de la Kiev a aterizat deja la Washington şi a avut şi o primă reacţie la convorbirea Trump-Putin. "După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul", a scris Zelenski pe X. Astăzi, Donald Trump ar putea decide dacă va ajuta sau nu Ucraina cu rachete Tomahawk.

Primul transfer ar putea fi între 20 şi 50 de bucăţi, deşi Kievul cere 200. Cu o rază cuprinsă între 1.600 şi 2.500 de kilometri, rachetele Tomahawk ar putea distruge sute de ţinte precum baze militare sau depozite de combustibil. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a vorbit şi el la telefon cu Trump. A salutat anunţul şi a declarat că Ungaria este o insulă a păcii, pregătită să găzduiască întâlnirea.

