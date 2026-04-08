Axios: Liderul suprem al Iranului a comunicat prin bileţele un acord cu SUA ca să nu fie descoperit de Israel

Pe fondul ultimatumului dat de preşedintele american Donald Trump, oficialii din SUA şi Israel au aflat luni despre o evoluţie surprinzătoare: liderul suprem Mojtaba Khamenei le-a dat instrucţiuni negociatorilor săi să se îndrepte spre un acord, pentru prima dată de la începutul războiului, potrivit unor surse citate de Axios.

În timp ce Trump ameninţa public cu anihilarea totală, existau semnele unui impuls diplomatic în culise, deşi nici măcar sursele apropiate lui Trump nu ştiau la ce rezultat să se aştepte până în momentul anunţării încetării focului, scrie Axios.

Forţele americane din Orientul Mijlociu şi oficialii de la Pentagon au petrecut acele ore finale pregătindu-se pentru o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene şi încercând să-şi dea seama în ce direcţie înclina Trump. "Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie", a spus un oficial al apărării.

Aliaţii din regiune se pregăteau pentru o ripostă iraniană de o amploare fără precedent. În Iran, unii civili fugeau din casele lor în încercarea de a evita lovitura directă a atacurilor.

Articolul continuă după reclamă

Această relatare a eforturilor diplomatice care au împiedicat, deocamdată, acea escaladare se bazează pe conversaţii cu unsprezece surse avizate cu privire la discuţii, precizează Axios.

Luni dimineaţă, în timp ce Trump se adresa mulţimii la sărbătoarea de Paşte organizată la Casa Albă, un Steve Witkoff "foarte furios” era la telefon. Trimisul SUA le-a spus mediatorilor că o contrapropunere în 10 puncte pe care SUA tocmai o primise din partea Iranului este "un dezastru, o catastrofă", a declarat o sursă cu informaţii directe.

Aşa a început o zi "haotică" de amendamente, mediatorii pakistanezi transmitând noi proiecte între Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, iar miniştrii de externe egiptean şi turc încercând să ajute la reducerea diferendelor. Până luni seara, mediatorii au obţinut aprobarea SUA pentru o propunere actualizată privind un armistiţiu de două săptămâni. Apoi a fost rândul lui Khamenei, despre care sursele au spus că a fost implicat activ în proces luni şi marţi, să ia o decizie.

Cum a comunicat Khamenei prin bileţele transmise de curieri

Implicarea noului lider suprem a fost în mod necesar clandestină şi laborioasă. Confruntându-se cu o ameninţare activă de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat în principal prin intermediul unor curieri care transmiteau bileţele. Două surse au descris aprobarea dată de Khamenei negociatorilor săi de a încheia un acord ca fiind o evoluţie importantă.

O sursă regională a spus că Araghchi a jucat, de asemenea, un rol central atât în gestionarea negocierilor, cât şi în convingerea comandanţilor din Garda Revoluţiei să accepte un acord.

China sfătuia, de asemenea, Iranul să caute o cale de ieşire. Dar, la sfârşitul zilei, toate deciziile majore de luni şi marţi au trecut pe la Khamenei. "Fără undă verde din partea lui, nu ar fi existat un acord", a spus sursa regională.

Vance a ţinut legătura prin telefon cu negociatorii din Ungaria

Marţi dimineaţă era clar că se înregistrau progrese, dar asta nu l-a împiedicat pe Trump să lanseze cea mai cutremurătoare ameninţare a sa: "O întreagă civilizaţie va pieri în această seară".

Unele mass-media americane au relatat că Iranul a întrerupt negocierile ca răspuns. Surse implicate în negocieri au declarat pentru Axios că nu fost cazul şi că, de fapt, exista un anumit impuls.

Vicepreşedintele Vance lucra prin telefon, din Ungaria, ocupându-se în principal de pakistanezi.

Între timp, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ţinut legătura frecvent pe parcursul zilei cu Trump şi echipa sa, deşi israelienii erau din ce în ce mai îngrijoraţi că au pierdut controlul asupra procesului.

Marţi, în jurul prânzului , exista o înţelegere generală că părţile se îndreptau spre un armistiţiu de două săptămâni.

Trei ore mai târziu, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat termenii pe X şi a îndemnat ambele părţi să îi accepte.

Trump a început imediat să primească apeluri şi mesaje text de la aliaţi şi confidenţi cu poziţii dure, care îl îndemnau să respingă oferta. Confuzia în jurul gândirii lui Trump era atât de mare, chiar şi printre apropiaţii săi, încât mai multe persoane care vorbiseră cu Trump cu doar o oră sau două înainte încă credeau că va respinge oferta de încetare a focului, chiar până în momentul în care a acceptat-o.

Cu puţin înainte de a-şi publica răspunsul, Trump a vorbit cu Netanyahu pentru a obţine angajamentul acestuia de a respecta încetarea focului. Apoi a vorbit cu mareşalul pakistanez Asim Munir pentru a încheia acordul.

Forţele americane au primit ordinul de a se retrage la 15 minute după postarea lui Trump.

Araghchi a continuat, afirmând că Iranul va respecta armistiţiul şi va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează "în coordonare cu forţele armate iraniene".

Ce urmează după armistiţiul SUA-Iran

Rămâne de văzut în ce măsură Iranul va permite reluarea transportului maritim sau cât de ferm va fi Netanyahu în respectarea armistiţiului. Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că SUA vor insista în cadrul negocierilor de pace ca Iranul să renunţe la materialul nuclear, să înceteze îmbogăţirea uraniului şi să renunţe, de asemenea, la ameninţarea rachetelor balistice.

Vance va conduce probabil delegaţia SUA la negocierile planificate pentru vineri în Pakistan, cu siguranţă cea mai importantă misiune din cariera sa politică.

Există încă diferenţe majore între viziunile SUA şi ale Iranului cu privire la un acord, ceea ce lasă o posibilitate foarte reală ca războiul să reînceapă.

Secretarul apărării Pete Hegseth şi secretarul de presă Karoline Leavitt sunt aşteptaţi să susţină miercuri conferinţe de presă în care îi vor critica pe cei care au criticat promisiunile lui Trump de a anihila Iranul. Ei vor susţine că ameninţările lui Trump au făcut posibilă încheierea unui acord.

Regimul iranian, care a susţinut exact opusul, s-ar putea întreba dacă ameninţările lui Trump s-au încheiat definitiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰