Înregistrare: Cum a scăpat Mojtaba Khamenei de moarte în doar câteva secunde: "A fost voia lui Dumnezeu"

O înregistrare audio publicată de The Telegraph dezvăluie că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a scăpat la limită de moarte în atacul de pe 28 februarie. Ieșise afară pentru o plimbare în grădină cu câteva secunde înainte de atacurile aeriene lansate de SUA și Israel.

Mojtaba Khamenei, imagine difuzată de televiziunea iraniană la prima declaraţie în calitate de ayatollah - Profimedia

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a supraviețuit atacului din 28 februarie, în care a fost ucis tatăl său, fostul ayatollah Ali Khamenei, deoarece, cu doar câteva secunde înainte, ieșise la o plimbare în grădina complexului lovit de rachete israeliene Blue Sparrow, relatează The Telegraph.

Potrivit înregistrării, el se afla alături de tatăl său în celebrul complex guvernamental bombardat de Israel, moment în care a ieșit "să facă ceva", la ora locală 9:32. "A fost voia lui Dumnezeu ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. El era afară și se îndrepta să urce când clădirea a fost lovită de o rachetă. Soția sa, Haddad, a fost martirizată (n.r. ucisă) pe loc", ar fi spus Mazaher Hosseini, șeful de protocol al lui Ali Khamenei, în fața unor clerici de rang înalt și a comandanților Gărzilor Revoluționare.

Înregistrarea declarațiilor sale a fost obținută de The Telegraph și verificată independent. Hosseini a dezvăluit că Mojtaba Khamenei a suferit o rană uşoară la picior în urma atacurilor, în timp ce soția și fiul său au murit pe loc, iar cumnatul său a fost decapitat. În urma atacului a fost grav mutilat și corpul lui Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al liderului suprem.

Mojtaba Khamenei locuia în același complex cu tatăl său, în capitala Iranului. Complexul includea și o sală religioasă unde Ali Khamenei ținea discursuri, precum și locuințele celorlalți copii ai săi.

Ali Khamenei și alți oficiali de rang înalt din domeniul securității se aflau într-o ședință când rachetele au lovit complexul. Alături de el au murit șeful gărzilor revoluționare, Mohammad Pakpour, precum și ministrul apărării Aziz Nasirzadeh.

Potrivit acestuia, atacurile au vizat simultan mai multe locații din complex și păreau menite să elimine întreaga familie Khamenei. "Acești diavoli au vizat mai multe puncte din complex - unul dintre ele era cel al liderului suprem. Au lovit acel loc cu trei rachete", a spus el.

Au fost lovite și locuința lui Mojtaba de la etaj, reședința cumnatului său Misbah al-Huda Bagheri Kani, precum și casa fratelui său Mostafa și a soției acestuia. "Racheta a fost atât de puternică încât a pătruns la etajul inferior și i-a secționat capul", a spus Hosseini.

Mostafa Khamenei și soția sa se aflau în apropiere, într-o a treia locuință, care a fost și ea lovită. "Din fericire, au căzut doar praf și moloz peste ei, dar au scăpat nevătămați", a spus Hosseini.

Niciunul dintre ceilalți copii ai lui Ali Khamenei nu a mai apărut public după atacuri și nici nu au transmis mesaje de susținere după alegerea lui Mojtaba ca lider suprem. Nici el nu a fost văzut în public de la începutul războiului. Singurul mesaj către popor a fost unul scris, citit la televiziunea de stat, ceea ce a alimentat speculații, inclusiv din partea lui Donald Trump, că ar putea fi rănit mai grav decât se recunoaște oficial.

Hosseini susține că ținta atacului a fost Mohammad Shirazi, o verigă esențială între conducerea militară și liderul suprem, scopul fiind de a împiedica planurile de succesiune. "Acest om avea informații despre întregul aparat militar. Inamicul știa că, lovindu-l, împiedică reorganizarea conducerii", a spus el.

