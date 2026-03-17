Ambasadorul Iranului la Moscova neagă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, este spitalizat în Rusia

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a negat o informaţie apărută în presă conform căreia noul lider suprem al ţării, ayatollahul Mojtaba Khamenei, primeşte îngrijiri medicale la Moscova, a informat marţi agenţia de presă Tass, relatează Reuters.

17.03.2026 , 14:22
Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor la conducere al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Publicaţia Al Jarida din Kuweit a relatat în weekend că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost grav rănit într-un atac aerian în timpul campaniei militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a fost transportat în secret la Moscova pentru a primi tratament medical, la invitaţia personală a preşedintelui rus Vladimir Putin. Moscova a refuzat să comenteze în legătură cu această informaţie.

Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei, pentru numirea sa în funcţia de lider suprem al Iranului cu o săptămână în urmă. Şeful statului rus a calificat atunci uciderea lui Ali Khamenei în operaţiunea lansată de SUA şi Israel împotriva Republicii Islamice drept un "asasinat cinic", care contravine tuturor normelor moralităţii umane.

mojtaba khamenei iran rusia moscova spital
