Ambasadorul Iranului la Moscova neagă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, este spitalizat în Rusia

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a negat o informaţie apărută în presă conform căreia noul lider suprem al ţării, ayatollahul Mojtaba Khamenei, primeşte îngrijiri medicale la Moscova, a informat marţi agenţia de presă Tass, relatează Reuters.

Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor la conducere al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Publicaţia Al Jarida din Kuweit a relatat în weekend că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost grav rănit într-un atac aerian în timpul campaniei militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a fost transportat în secret la Moscova pentru a primi tratament medical, la invitaţia personală a preşedintelui rus Vladimir Putin. Moscova a refuzat să comenteze în legătură cu această informaţie.

Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei, pentru numirea sa în funcţia de lider suprem al Iranului cu o săptămână în urmă. Şeful statului rus a calificat atunci uciderea lui Ali Khamenei în operaţiunea lansată de SUA şi Israel împotriva Republicii Islamice drept un "asasinat cinic", care contravine tuturor normelor moralităţii umane.

