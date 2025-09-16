Israelul a intrat cu tancurile în Fâşia Gaza la primele ore ale dimineţii, după o noapte de bombardamente intense care au făcut sute de victime. Ofensiva israeliană a fost lansată la scurt timp după ce de la Ierusalim, americanii au anunţat sprijin Israelului pentru eliminarea Hamas. Sute de mii de palestinieni şi-au părăsit deja locuinţele. Uniunea Europeană solicită Israelului să oprească invazia terestră şi anunţă că va impune sancţiuni.

"Bombardamente lansate din elicoptere de luptă şi focuri intense de artilerie au întregit tabloul unei nopţi de coşmar", a fost mesajul de pe reţelele sociale prin care asaltul de azi noapte a fost anunţat de ministrul israelian al Apărării.

Atacurile au fost completate peste zi de o invazie terestră cu tancuri şi vehicule militare, supravegheate cu elicoptere. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat luna trecută armatei să captureze oraşul Gaza

"Nu dărâmăm acele turnuri pentru a intimida oamenii. Acele turnuri servesc drept bastionuri Hamas. Dar ceea ce facem este să spunem populației, pentru că vom prelua și distruge bastionul Hamas. Este una dintre ultimele două bastionuri și cea mai importantă pe care Hamas a lăsat-o în Fâșia Gaza" a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Bombardamentele au făcut sute de victime în câteva ore

"Erau şi copii, vă jur. Nu au nicio vină. Nu mai avem putere nici să jelim. Inimile noastre au obosit. Ne-am săturat de viaţa asta pe care o trăim" a spus un martor.

Cei care au scăpat cu viaţă încearcă acum să găsească un loc unde să se pună la adăpost din calea bombelor. Camioane şi maşini mici încărcate până la refuz cu pături, perne, covoare, fotolii şi alte obiecte de mobilier au format o coloană uriaşă pe o şosea improvizată la malul mării.

"Ne-am săturat. Nu mai avem energie. Aruncați-ne în orice țară. Gata cu această tortură. Ne trezim, adormim și spunem Slavă Domnului că ne-am trezit. Gata. Ne-am săturat. Nu avem bani să plecăm" a spus un alt martor.

Sunt strigăte disperate după aproape doi ani de război Israel-Hamas. Conflictul a făcut până acum aproape 65.000 de morţi şi peste 164.000 de răniţi, 40.000 dintre aceştia copii. Dintre morţi, cel puţin 2.000 au murit de foame în ultimele două luni.

ONU susţine că Israelul comite genocid în Fâşia Gaza

Un nou raport ONU susţine că are suficiente probe din care reiese că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte care definesc genocidul în dreptul internaţional.

"Comisia constastă că este genocid" a declarat Navi Pillay, președinta Comisiei ONU.

"Nu sunt doar crimele Israelului. Este o crimă mondială, susținută prin tăcere, complicitate și furnizarea de fonduri, arme și acoperire politică" a spus raportorul special al ONU pentru Cisiordania și Gaza, Francesca Albanese.

Oficialii europeni au comparat criza din Gaza cu atrocitățile din trecut, inclusiv Holocaustul, iar Uniunea Europeană a anunţat că va impune sancţiuni Israelului.

Amplificarea ofensivei în Gaza a început la scurt timp după vizita secretarului de stat american în Israel. Şeful diplomaţiei americane este categoric pacea poate veni doar dacă Hamas depune armele.

"Dacă vrei să duci un război, îl duci între combatanți. Nu duci războaie folosind civili drept scuturi umane. Și în acest caz particular, vorbim de oameni ţinuţi ostatici de aproape doi ani. Aceasta este o practică barbară" a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Într-un alt gest de prietenie. Rubio şi Netanyahu afirmă că Israelul va ocupa pentru totdeauna Ierusalimul. Cei doi au săpat, într-un gest simbolic, un tunel sub Moscheea Al-Aqsa.

